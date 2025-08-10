HOYSuscripcion LR Focus

Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Guillermo Viscarra llega a Lima cojeando a pocos días del partido clave de Copa Sudamericana: "Me golpearon por todos lados"

El experimentado arquero de la selección boliviana quedó sentido luego de su buena actuación en el triunfo de Alianza Lima sobre Ayacucho FC por el Torneo Clausura de la Liga 1.

Guillermo Viscarra es titular indiscutible en el equipo de Néstor Gorosito. Foto: composición LR/Jax Latin Media
Guillermo Viscarra es titular indiscutible en el equipo de Néstor Gorosito. Foto: composición LR/Jax Latin Media

Alianza Lima no renuncia al Torneo Clausura de la Liga 1 2025. A pesar de no registrar un buen rendimiento, el equipo comandado por Néstor Gorosito, logró un valioso triunfo en su visita a Ayacucho FC y se mantiene cerca de los primeros lugares de la competición. Los íntimos no tendrán mucho tiempo para recuperarse, pues en pocos días afrontarán la ida de los octavos de fina de la Copa Sudamericana.

A pocos días de recibir a la Universidad Católica de Ecuador en Matute, algunos aficionados se mostraron preocupados al ver rengueando al portero Guillermo Viscarra en su arribo a la capital. El experimentado arquero de la selección boliviana es uno de los jugadores que mejor desempeño mostró en el plano internacional.

PUEDES VER: Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

lr.pe

Guillermo Viscarra preocupa en Alianza Lima previo al partido de Sudamericana

"Concentrado en Alianza Lima y en lo que tenemos que hacer el miércoles que tenemos otro partido impresionante", fueron sus primeras declaraciones para las cámaras de Jax Latin Media.

Al ser consultado sobre si situación física y la dificultad que presentaba para caminar con normalidad, el popular 'Villy' reconoció que quedó sentido tras la victoria frente a Ayacucho FC; sin embargo, descartó que esto sea de gravedad. "Me golpearon por todos lados hoy día, pero estamos bien", aseguró.

PUEDES VER: Luis Abram revela el motivo que lo llevó a rechazar oferta de Alianza Lima: 'No había que pensarlo mucho'

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador?

El partido de ida entre Alianza Lima y la Universidad Católica de Ecuador se jugará este miércoles 13 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Ambas escuadras se verán las caras a partir de las 7.30 p. m. y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN y Disney Plus.

Bajas de Alianza Lima ante la Universidad Católica de Ecuador

Hasta el momento, la única baja confirmada en los blanquiazules es el defensor Carlos Zambrano. El zaguero de 36 años fue expulsado ante Gremio en Brasil y tendrá que cumplir su fecha de suspensión frente a los norteños.

La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va la clasificación en la fecha 5 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va la clasificación en la fecha 5 del Torneo Clausura

Mr. Peet se rindió ante futbolista determinante tras triunfo de Alianza Lima en Ayacucho: “Apareció para marcar la diferencia”

Mr. Peet se rindió ante futbolista determinante tras triunfo de Alianza Lima en Ayacucho: “Apareció para marcar la diferencia”

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

Mr. Peet se rindió ante futbolista determinante tras triunfo de Alianza Lima en Ayacucho: “Apareció para marcar la diferencia”

Mr. Peet se rindió ante futbolista determinante tras triunfo de Alianza Lima en Ayacucho: “Apareció para marcar la diferencia”

Juan Reynoso y su segunda jugada maestra: repatriaría a jugador de la selección peruana para Melgar de cara al Torneo Clausura 2025

Juan Reynoso y su segunda jugada maestra: repatriaría a jugador de la selección peruana para Melgar de cara al Torneo Clausura 2025

Estadio Nacional sería ampliado a 50.000 asientos y tendría césped de primera por acuerdo de IPD y Conmebol

Estadio Nacional sería ampliado a 50.000 asientos y tendría césped de primera por acuerdo de IPD y Conmebol

DT de Ayacucho FC tajante tras derrota de local ante Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025: "Nunca fuimos superados"

DT de Ayacucho FC tajante tras derrota de local ante Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025: "Nunca fuimos superados"

