Alianza Lima no renuncia al Torneo Clausura de la Liga 1 2025. A pesar de no registrar un buen rendimiento, el equipo comandado por Néstor Gorosito, logró un valioso triunfo en su visita a Ayacucho FC y se mantiene cerca de los primeros lugares de la competición. Los íntimos no tendrán mucho tiempo para recuperarse, pues en pocos días afrontarán la ida de los octavos de fina de la Copa Sudamericana.

A pocos días de recibir a la Universidad Católica de Ecuador en Matute, algunos aficionados se mostraron preocupados al ver rengueando al portero Guillermo Viscarra en su arribo a la capital. El experimentado arquero de la selección boliviana es uno de los jugadores que mejor desempeño mostró en el plano internacional.

Guillermo Viscarra preocupa en Alianza Lima previo al partido de Sudamericana

"Concentrado en Alianza Lima y en lo que tenemos que hacer el miércoles que tenemos otro partido impresionante", fueron sus primeras declaraciones para las cámaras de Jax Latin Media.

Al ser consultado sobre si situación física y la dificultad que presentaba para caminar con normalidad, el popular 'Villy' reconoció que quedó sentido tras la victoria frente a Ayacucho FC; sin embargo, descartó que esto sea de gravedad. "Me golpearon por todos lados hoy día, pero estamos bien", aseguró.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador?

El partido de ida entre Alianza Lima y la Universidad Católica de Ecuador se jugará este miércoles 13 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Ambas escuadras se verán las caras a partir de las 7.30 p. m. y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN y Disney Plus.

Bajas de Alianza Lima ante la Universidad Católica de Ecuador

Hasta el momento, la única baja confirmada en los blanquiazules es el defensor Carlos Zambrano. El zaguero de 36 años fue expulsado ante Gremio en Brasil y tendrá que cumplir su fecha de suspensión frente a los norteños.