HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     
Deportes

Liverpool vs Crystal Palace EN VIVO por la Community Shield: ¿a qué hora y donde transmiten el encuentro?

Este encuentro marcará el inicio de la temporada 2025/26 y enfrentará al campeón de la Premier League con el campeón de la FA Cup.

Liverpool vs Crystal Palace EN VIVO por la Community Shield. Foto: composición LR/Gerson Cardoso
Liverpool vs Crystal Palace EN VIVO por la Community Shield. Foto: composición LR/Gerson Cardoso

Liverpool se enfrentará a Crystal Palace EN VIVO y EN DIRECTO en el mítico estadio de Wembley, en Londres. El encuentro correspondiente a la Community Shield se jugará este domingo 10 de agosto y promete ser un partidazo de principio a fin. Además, se podrá seguir desde las 9.00 a.m. (hora peruana) y también podrás seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.

El partido entre el campeón de la Premier League y el campeón de la FA Cup ha despertado la ilusión de los hinchas, pues este sería el primer trofeo de la temporada 2025/26 antes de iniciar una exigente campaña.

PUEDES VER: Perú vs Venezuela EN VIVO por el quinto lugar de la Copa Panamericana de Vóley:¿a qué hora juegan y donde ver el encuentro?

lr.pe

¿Cuándo juega Liverpool contra Crystal Palace?

El encuentro por la Community Shield se disputará este domingo 10 en el estadio de Wembley, en Londres, Inglaterra. El recinto tiene capacidad para recibir aproximadamente a 90 000 espectadores.

¿A qué hora juega Liverpool contra Crystal Palace?

El partido entre ambos equipos está programado para iniciar a las 9.00 a.m. (hora peruana). A continuación, la programación para los demás países del continente:

  • Colombia: 9.00 a.m.
  • Ecuador: 9.00 a.m.
  • Bolivia: 10.00 a.m.
  • Venezuela: 10.00 a.m.
  • Chile: 11.00 a.m.
  • Argentina: 11.00 a.m.
  • Uruguay: 11.00 a.m.
  • Paraguay: 11.00 a.m.

PUEDES VER: Alianza Lima se aferra al Torneo Clausura 2025: derrotó 1-0 a Ayacucho FC de visita y sumó 8 puntos

lr.pe

¿Dónde ver Liverpool contra Crystal Palace?

El partido entre Liverpool y Crystal Palace será transmitido por Disney+ y ESPN. Además, podrás seguirlo aquí, en La República Deportes. A continuación, la lista de canales y plataformas en otros países:

  • Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Argentina
  • Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Brazil Sky, Vivo Play, ESPN Brazil
  • Chile: Disney+ Premium, ESPN Chile
  • Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
  • Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
  • Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia
  • EE. UU.: ESPN+, ESPN App
Notas relacionadas
Liverpool recuerda a Diogo Jota: el emotivo homenaje que hicieron los 'Reds' en Anfield por la pretemporada

Liverpool recuerda a Diogo Jota: el emotivo homenaje que hicieron los 'Reds' en Anfield por la pretemporada

LEER MÁS
Luis Díaz se olvida del Liverpool: la exorbitante cifra y el lujoso contrato para jugar en Bayern Múnich

Luis Díaz se olvida del Liverpool: la exorbitante cifra y el lujoso contrato para jugar en Bayern Múnich

LEER MÁS
AC Milan no desentona: venció 4-2 a Liverpool en un amistoso de pretemporada en Hong Kong

AC Milan no desentona: venció 4-2 a Liverpool en un amistoso de pretemporada en Hong Kong

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima se aferra al Torneo Clausura 2025: derrotó 1-0 a Ayacucho FC de visita y sumó 8 puntos

Alianza Lima se aferra al Torneo Clausura 2025: derrotó 1-0 a Ayacucho FC de visita y sumó 8 puntos

LEER MÁS
HOY Universitario vs Sport Boys EN VIVO por el Torneo Clausura 2025: hora y canal del partido en el Monumental

HOY Universitario vs Sport Boys EN VIVO por el Torneo Clausura 2025: hora y canal del partido en el Monumental

LEER MÁS
Estadio Nacional sería ampliado a 50.000 asientos y tendría césped de primera por acuerdo de IPD y Conmebol

Estadio Nacional sería ampliado a 50.000 asientos y tendría césped de primera por acuerdo de IPD y Conmebol

LEER MÁS
DT de Ayacucho FC tajante tras derrota de local ante Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025: "Nunca fuimos superados"

DT de Ayacucho FC tajante tras derrota de local ante Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025: "Nunca fuimos superados"

LEER MÁS
¿Quién es Andrés Aguilar? Conoce más del futbolista inglés con DNI peruano, que acaba de fichar por Ayacucho FC y jugará en la Liga 1

¿Quién es Andrés Aguilar? Conoce más del futbolista inglés con DNI peruano, que acaba de fichar por Ayacucho FC y jugará en la Liga 1

LEER MÁS
Pedro Aquino podría llegar a Sporting Cristal: la única condición para que el volante peruano juegue el Torneo Clausura 2025

Pedro Aquino podría llegar a Sporting Cristal: la única condición para que el volante peruano juegue el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hildebrandt criticó el libro de Marco Sifuentes, y este le responde: "César, dame una oportunidad"

Rechazan decisión de la Policía de suspender operativos contra la minería ilegal en zonas críticas

Venezuela vs México EN VIVO: hora y canal para ver a la Vinotinto en los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Deportes

Venezuela vs México EN VIVO: hora y canal para ver a la Vinotinto en los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Cristian Benavente y su picante mensaje tras fichar por Sporting Cristal: "El lugar perfecto para disfrutar del fútbol"

Tabla de posiciones Copa Panamericana de Vóley 2025: rival confirmado de Perú tras cierre de la fase de grupos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota