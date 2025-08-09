Liverpool vs Crystal Palace EN VIVO por la Community Shield: ¿a qué hora y donde transmiten el encuentro?
Este encuentro marcará el inicio de la temporada 2025/26 y enfrentará al campeón de la Premier League con el campeón de la FA Cup.
Liverpool se enfrentará a Crystal Palace EN VIVO y EN DIRECTO en el mítico estadio de Wembley, en Londres. El encuentro correspondiente a la Community Shield se jugará este domingo 10 de agosto y promete ser un partidazo de principio a fin. Además, se podrá seguir desde las 9.00 a.m. (hora peruana) y también podrás seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.
El partido entre el campeón de la Premier League y el campeón de la FA Cup ha despertado la ilusión de los hinchas, pues este sería el primer trofeo de la temporada 2025/26 antes de iniciar una exigente campaña.
¿Cuándo juega Liverpool contra Crystal Palace?
El encuentro por la Community Shield se disputará este domingo 10 en el estadio de Wembley, en Londres, Inglaterra. El recinto tiene capacidad para recibir aproximadamente a 90 000 espectadores.
¿A qué hora juega Liverpool contra Crystal Palace?
El partido entre ambos equipos está programado para iniciar a las 9.00 a.m. (hora peruana). A continuación, la programación para los demás países del continente:
- Colombia: 9.00 a.m.
- Ecuador: 9.00 a.m.
- Bolivia: 10.00 a.m.
- Venezuela: 10.00 a.m.
- Chile: 11.00 a.m.
- Argentina: 11.00 a.m.
- Uruguay: 11.00 a.m.
- Paraguay: 11.00 a.m.
¿Dónde ver Liverpool contra Crystal Palace?
El partido entre Liverpool y Crystal Palace será transmitido por Disney+ y ESPN. Además, podrás seguirlo aquí, en La República Deportes. A continuación, la lista de canales y plataformas en otros países:
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Argentina
- Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Brazil Sky, Vivo Play, ESPN Brazil
- Chile: Disney+ Premium, ESPN Chile
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
- Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia
- EE. UU.: ESPN+, ESPN App