HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Barcelona vs Como 1907 EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por el Trofeo Joan Gamper?

En el Estadio Johan Cruyff, Barcelona se ve las caras con el Como en un duelo que decidirá al nuevo ganador del Joan Gamper, torneo que los culés suelen disputar como parte de su pretemporada.

Barcelona y Como jugarán desde las 2.00 p. m. Foto: composición LR/difusión
Barcelona y Como jugarán desde las 2.00 p. m. Foto: composición LR/difusión

Barcelona se enfrenta a Como 1097 EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 10 de agosto por el Trofeo Joan Gamper 2025. El partido entre culés y azules se disputará en el Estadio Johan Cruyff, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo del canal de YouTube Barca TV. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Después de su exitosa gira por Asia, en la que logró buenos resultados y dejó una buena impresión, el FC Barcelona afrontará un partido importante frente al Como 1907, con el objetivo de conquistar el Trofeo Joan Gamper. Con el inicio de LaLiga y la Serie A cada vez más cerca, los equipos continúan afinando los últimos aspectos de su preparación. Sin embargo, el Barcelona enfrenta ciertos inconvenientes, ya que aún no ha logrado inscribir a la totalidad de sus jugadores.

¿A qué hora juega Barcelona vs Como?

En suelo peruano, el choque entre Barcelona vs Como por el Trofeo Joan Gamper se disputará desde las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 4.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Como?

La transmisión del compromiso entre Barcelona vs Como por el Trofeo Joan Gamper estará a cargo del canal de YouTube Barca TV. También podrás verlo por Movistar TV y TV3, exclusivo para la señal de Catalunya.

Posibles formaciones del Barcelona vs Como

  • Barcelona: Joan García, Baldé, Gerard Martín, Araújo, Koundé, Raphinha, De Jong, Dro, Lamine Yamal, Gavi y Lewandowski.
  • Como: Butez, Álex Valle, Kempf, Van der Brempt, Vojvoda, Baturina, Perrone, Nico Paz, Assane Diao, Douvikas y Addai.
Notas relacionadas
Exjugador del Barcelona fue hospitalizado tras ser mordido por un perro en los genitales: recibió 6 puntos de sutura

Exjugador del Barcelona fue hospitalizado tras ser mordido por un perro en los genitales: recibió 6 puntos de sutura

LEER MÁS
Canal confirmado del Barcelona versus Seoul por el segundo amistoso internacional de la gira por Asia

Canal confirmado del Barcelona versus Seoul por el segundo amistoso internacional de la gira por Asia

LEER MÁS
Con un arquero de raíces peruanas: las nuevas 'joyas' que llevó el Barcelona a su gira por Asia

Con un arquero de raíces peruanas: las nuevas 'joyas' que llevó el Barcelona a su gira por Asia

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Juan Reynoso y su segunda jugada maestra: repatriaría a jugador de la selección peruana para Melgar de cara al Torneo Clausura 2025

Juan Reynoso y su segunda jugada maestra: repatriaría a jugador de la selección peruana para Melgar de cara al Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va la clasificación en la fecha 5 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va la clasificación en la fecha 5 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

LEER MÁS
Universitario no cae en el Monumental: venció 1-0 a Sport Boys y es nuevo líder del Torneo Clausura 2025

Universitario no cae en el Monumental: venció 1-0 a Sport Boys y es nuevo líder del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Mr. Peet se rindió ante futbolista determinante tras triunfo de Alianza Lima en Ayacucho: “Apareció para marcar la diferencia”

Mr. Peet se rindió ante futbolista determinante tras triunfo de Alianza Lima en Ayacucho: “Apareció para marcar la diferencia”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cerro Porteño vs Nacional transmisión EN VIVO del partido por la jornada 7 de la liga paraguaya

INEI alerta sobre falsos funcionarios que buscan estafar en viviendas en Censo 2025: ¿cómo identificarlos?

INEI publica resultados de evaluación para censistas 2025: revisa el link oficial y cronograma completo

Deportes

Cerro Porteño vs Nacional transmisión EN VIVO del partido por la jornada 7 de la liga paraguaya

Venezuela vs México EN VIVO: hora y canal para ver a la Vinotinto en los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Cristian Benavente y su picante mensaje tras fichar por Sporting Cristal: "El lugar perfecto para disfrutar del fútbol"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota