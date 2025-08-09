Barcelona vs Como 1907 EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por el Trofeo Joan Gamper?

Barcelona se enfrenta a Como 1097 EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 10 de agosto por el Trofeo Joan Gamper 2025. El partido entre culés y azules se disputará en el Estadio Johan Cruyff, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo del canal de YouTube Barca TV. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Después de su exitosa gira por Asia, en la que logró buenos resultados y dejó una buena impresión, el FC Barcelona afrontará un partido importante frente al Como 1907, con el objetivo de conquistar el Trofeo Joan Gamper. Con el inicio de LaLiga y la Serie A cada vez más cerca, los equipos continúan afinando los últimos aspectos de su preparación. Sin embargo, el Barcelona enfrenta ciertos inconvenientes, ya que aún no ha logrado inscribir a la totalidad de sus jugadores.

¿A qué hora juega Barcelona vs Como?

En suelo peruano, el choque entre Barcelona vs Como por el Trofeo Joan Gamper se disputará desde las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 1.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 4.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Como?

La transmisión del compromiso entre Barcelona vs Como por el Trofeo Joan Gamper estará a cargo del canal de YouTube Barca TV. También podrás verlo por Movistar TV y TV3, exclusivo para la señal de Catalunya.

Posibles formaciones del Barcelona vs Como