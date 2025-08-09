Al Nassr vs Almería EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver a Cristiano Ronaldo en partido amistoso?

¿A qué hora juegan Al Nassr vs Almería EN VIVO Y EN DIRECTO en partido amistoso? El encuentro, que contará con la presencia de Cristiano Ronaldo, se jugará este domingo 10 de agosto desde las 12.00 p. m. (hora de Perú) en el Power Horse Stadium y no será transmitido por ninguna señal televisiva. No obstante, en La República Deportes podrás seguir este y todos los partidos de hoy.

Al Nassr viene tras golear 4-0 a Rio Ave con una gran actuación de Cristiano Ronaldo, quien anotó un hat-trick. Almería, por su parte, viene de perder por 1-0 ante Elche C.F.

¿A qué hora juega Al Nassr vs Almería?

En territorio peruano, el enfrentamiento entre Al Nassr vs Almería se jugará desde las 12.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.

México: 11.00 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 12.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 1.00 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 2.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

Al Nassr vs Almería: alineaciones posibles

Al Nassr: Bento, Yahya, Al-Amri, Simakan, Boushal, Mané, Brozovic, Ângelo, Wesley, Joao Félix y Cristiano Ronaldo.

Almería: Martínez, Langa, González, Chumi, Kaiky Melo, Lopy, Nico, Melero, Arribas, Puigmal y Lázaro.

¿Dónde ver Al Nassr vs Almería?

El cortejo entre Al Nassr vs Almería por un partido amistoso de pretemporada 2025 no contará con transmisión por televisión. Sin embargo, podrás seguir la cobertura gratis de todas las incidencias a través de la plataforma de La República Deportes.