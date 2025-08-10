El último sábado 9 de agosto, Universitario derrotó 1-0 a Sport Boys en el Estadio Monumental U Marathon y se mantiene invicto en lo que va del Torneo Clausura 2025. El único gol del partido lo anotó Jairo Concha tras un fuerte remate de larga distancia. Pese a las ocasiones generadas, el cuadro crema no pudo concretar en la valla rival y terminó ganando con un resultado ajustado. Una de las jugadas más claras fue la protagonizada por César Inga en el primer tiempo.

Transcurría el minuto 41, cuando el defensor nacional pudo extender la ventaja. En lugar de definir, tras quedarse con el rebote y espacio, Inga prefirió dar un pase atrás a uno de sus compañeros. Sin embargo, terminó dándosela a uno de los jugadores de Sport Boys. En conferencia de prensa, el lateral aseguró que en esa acción se confundió de camiseta.

César Inga tras blooper en el Universitario vs Sport Boys: "Me confundí de camiseta"

"En esa jugada que hice me confundí por la camiseta, no se distinguía mucho. Pensé que era Martín (Pérez Guedes). Busqué la mejor opción de dársela a Martín pensando que estaba ahí, pero levanto la cabeza y era uno de Boys. Sí me confundí en esa jugada por la camiseta", dijo en conferencia.

Para este partido, Universitario utilizó la camiseta blanca que recién estrenaron por los 101 aniversario, mientras que Sport Boys usó su indumentaria clásica rosada.

Próximo partido de Universitario

El siguiente encuentro de la 'U' será ante Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El partido está programado para el jueves 14 de agosto a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Monumental.