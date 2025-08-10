HOYSuscripcion LR Focus

Jorge Fossati insatisfecho con el triunfo ante Sport Boys previo al duelo ante Palmeiras: "Preocupante no estar concentrado"

Jorge Fossati, técnico de Universitario, se mostró autocrítico tras el partido, destacando la importancia de no cometer errores antes del crucial partido de Copa Libertadores contra Palmeiras.

Fossati incómodo con el partido que vio ante Sport Boys por el Clausura. Foto: Lr/Gol Perú
Fossati incómodo con el partido que vio ante Sport Boys por el Clausura. Foto: Lr/Gol Perú

Universitario derrotó 1-0 a Sport Boys, en el Monumental, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, el partido le costó más de la cuenta al vigente campeón del fútbol peruano. Los 'cremas' fueron superiores en el terreno de juego, pero carecieron de profundidad y dejaron algunas dudas previo al importante duelo ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores.

El bicampeón de la Liga 1 registró 7 remates al arco, 10 tiros de esquina y 56% de posesión de balón ante la aguerrida 'Misilera' que aguantó como pudo. La falta de definición y desesperación en los últimos metros generó incertidumbre en los hinchas e incluso en el 'Nono' causó cierta preocupación.

PUEDES VER: Universitario vs Palmeiras: fecha, hora y canal del partido por los octavos de final de Copa Libertadores 2025

lr.pe

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre el triunfo ante Sport Boys?

La 'U' estaba obligada a ganar, pero la victoria ante los 'chalacos' no terminó de convencer. Valera, Edison Flores y el 'Tunche' Rivera no estuvieron finos arriba y esos detalles pueden costarle caro ante Palmeiras. "Llegamos, llegamos y erramos, acá no podemos tener un error porque es una historia vieja del fútbol. Goles que se erran en un lado te embocan en otro”, enfatizó Jorge Fossati en conferencia de prensa.

Además, el 'Nono' se mostró muy autocrítico con su equipo antes del crucial compromiso por Copa Libertadores. "Fuera quien fuera el rival, en este caso un rival duro, el partido previo a un partido de Copa es siempre, por lo menos para mí y por la experiencia que tengo hasta conmigo mismo, preocupante de que no estés totalmente concentrado", reveló el experimentado técnico de Universitario de Deportes en L1 MAX.

PUEDES VER: La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario vs Palmeiras por la Copa Libertadores?

El partido entre Universitario y Palmeiras, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, se disputará este jueves 14 de agosto en el estadio Monumental U Marathon de Ate. El encuentro de vuelta se jugará el jueves 21. La transmisión del partido estará a cargo de Disney+. Sin embargo, todos los detalles del encuentro los podrás seguir aquí en La República Deportes.

¿A qué hora juega Universitario contra Palmeiras?

El encuentro entre Universitario y Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 se jugará desde las 7.30 p. m. (hora local).

  • México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.


