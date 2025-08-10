Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO: alineaciones, horario y canal TV para ver partido del Torneo Clausura de la Liga 1

Sporting Cristal y Melgar juegan un duelo clave por la fecha 5 Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Ambas escuadras se verán las caras hoy, domingo 10 de agosto, a partir de las 11.00 a. m., en el Estadio Alberto Gallardo. El compromiso se transmitirá a través de la señal de L1 MAX; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

La gran baja en el equipo de Paulo Autuori será en central Miguel Araujo, quien se fracturó la muñeca en el partido contra Alianza Lima. Asimismo, no se descarta que debuten con la camiseta rimenses sus recientes refuerzos Cristian Benavente y Luis Abram. Por otra parte, en el 'Donimó' esperan dar el golpe antes de que Juan Reynoso asuma las riendas del equipo.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Melgar?

En territorio peruano, el enfrentamiento entre Sporting Cristal vs Melgar se disputará a partir de las 11.00 a. m. No te pierdas ninguna incidencia del partidazo entre celestes y arequipeños.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Melgar?

En Perú, la transmisión del Sporting Cristal vs Melgar estará a cargo de L1 MAX, canal que cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV y Best Cable.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Melgar ONLINE GRATIS?

Si deseas ver el encuentro Sporting Cristal vs Melgar en vivo por internet, L1 Play es la mejor opción. Este servicio de streaming ofrece la transmisión oficial del campeonato y está disponible en dispositivos móviles, tablets y computadoras. Para acceder a este servicio debes contar con una cuenta, la cual debes contratar en la página oficial de la plataforma. Asimismo, será posible disfrutar el compromiso en La República Deportes con todos los detalles del partido, como alineaciones, la previa y el minuto a minuto.

Sporting Cristal vs Melgar: pronósticos

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo en este partido al conjunto celeste.

Betsson: gana Sporting Cristal (1,75), empate (3,75), gana Melgar (4,50)

Betano: gana Sporting Cristal (1,70), empate (3,80), gana Melgar (5,00)

Bet365: gana Sporting Cristal (1,78), empate (3,60), gana Melgar (5,00)

Coolbet: gana Sporting Cristal (1,74), empate (3,45), gana Melgar (5,20)

Doradobet: gana Sporting Cristal (1,76), empate (3,66), gana Melgar (4,50).

¿Dónde juegan Sporting Cristal vs Melgar?

Sporting Cristal vs Melgar se llevará a cabo en el Estadio Alberto Gallardo, ubicado en el distrito del Rímac. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar a poco más de 19.000 espectadores.