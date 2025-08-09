Universitario venció a Sport Boys y es nuevo líder del Torneo Clausura

Universitario de Deportes cerró con broche de oro su celebración por los 101 años de historia con un triunfo sobre Sport Boys en el estadio Monumental y durmió como único líder del Torneo Clausura con 13 puntos, gracias al único gol de Jairo Concha.

El partido arrancó muy friccionado y rápidamente Matías Di Benedetto (2’) vio la tarjeta amarilla tras una dura falta contra Erick Gonzales, quien no pudo seguir y salió lesionado. Con el ingreso de Jostin Alarcón, los ‘rosados’ intentaron acomodarse mejor y en un error de salida de Britos, Boys falló la primera clara sobre los 17 minutos.

Las falencias defensivas en la visita eran muy notorias y Rodrigo Colombo regaló un balón en salida que fue aprovechado por Universitario para romper el cero. Jairo Concha interceptó y tocó con Alex Valera, quien devuelve el pase y desde fuera del área sacó un fuerte derechazo que se clavó al fondo de la red para desatar la euforia de más de 55.000 hinchas. Con esto la “U” tuvo mayores espacios, aunque falló en definición, por lo que con esa mínima ventaja se fueron al descanso.

Para el segundo tiempo no hubo mayores situaciones de peligro pese al ingreso de Edison Flores, quien buscó ampliar el marcador. El 1-0 no se movió y ahora Universitario llega con la moral a tope para su partido de este jueves ante Palmeiras por los octavos de final ida de la Copa Libertadores en el Monumental (7:30 p.m.). Los brasileños llegan golpeados tras ser eliminados de la Copa de Brasil y hoy tendrán acción contra el Ceará por el Brasileirao.