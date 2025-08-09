HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Universitario venció a Sport Boys y es nuevo líder del Torneo Clausura

Jairo Concha se encargó de poner el único gol del partido (1-0) y cremas llegan con la moral al tope para partido del jueves ante Palmeiras por la Copa Libertadores.

Jairo Concha anotó el único del partido.
Jairo Concha anotó el único del partido. | Carlos Félix

Universitario de Deportes cerró con broche de oro su celebración por los 101 años de historia con un triunfo sobre Sport Boys en el estadio Monumental y durmió como único líder del Torneo Clausura con 13 puntos, gracias al único gol de Jairo Concha.

El partido arrancó muy friccionado y rápidamente Matías Di Benedetto (2’) vio la tarjeta amarilla tras una dura falta contra Erick Gonzales, quien no pudo seguir y salió lesionado. Con el ingreso de Jostin Alarcón, los ‘rosados’ intentaron acomodarse mejor y en un error de salida de Britos, Boys falló la primera clara sobre los 17 minutos.

Las falencias defensivas en la visita eran muy notorias y Rodrigo Colombo regaló un balón en salida que fue aprovechado por Universitario para romper el cero. Jairo Concha interceptó y tocó con Alex Valera, quien devuelve el pase y desde fuera del área sacó un fuerte derechazo que se clavó al fondo de la red para desatar la euforia de más de 55.000 hinchas. Con esto la “U” tuvo mayores espacios, aunque falló en definición, por lo que con esa mínima ventaja se fueron al descanso.

Para el segundo tiempo no hubo mayores situaciones de peligro pese al ingreso de Edison Flores, quien buscó ampliar el marcador. El 1-0 no se movió y ahora Universitario llega con la moral a tope para su partido de este jueves ante Palmeiras por los octavos de final ida de la Copa Libertadores en el Monumental (7:30 p.m.). Los brasileños llegan golpeados tras ser eliminados de la Copa de Brasil y hoy tendrán acción contra el Ceará por el Brasileirao.

Notas relacionadas
Universitario no cae en el Monumental: venció 1-0 a Sport Boys y es nuevo líder del Torneo Clausura 2025

Universitario no cae en el Monumental: venció 1-0 a Sport Boys y es nuevo líder del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Universitario, Alianza Lima y Cienciano listos para el reto internacional

Universitario, Alianza Lima y Cienciano listos para el reto internacional

LEER MÁS
Universitario vs Palmeiras: fecha, hora y canal del partido por los octavos de final de Copa Libertadores 2025

Universitario vs Palmeiras: fecha, hora y canal del partido por los octavos de final de Copa Libertadores 2025

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juan Reynoso y su segunda jugada maestra: repatriaría a jugador de la selección peruana para Melgar de cara al Torneo Clausura 2025

Juan Reynoso y su segunda jugada maestra: repatriaría a jugador de la selección peruana para Melgar de cara al Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

LEER MÁS
Universitario no cae en el Monumental: venció 1-0 a Sport Boys y es nuevo líder del Torneo Clausura 2025

Universitario no cae en el Monumental: venció 1-0 a Sport Boys y es nuevo líder del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Mr. Peet se rindió ante futbolista determinante tras triunfo de Alianza Lima en Ayacucho: “Apareció para marcar la diferencia”

Mr. Peet se rindió ante futbolista determinante tras triunfo de Alianza Lima en Ayacucho: “Apareció para marcar la diferencia”

LEER MÁS
Luis Abram revela el motivo que lo llevó a rechazar oferta de Alianza Lima: "No había que pensarlo mucho"

Luis Abram revela el motivo que lo llevó a rechazar oferta de Alianza Lima: "No había que pensarlo mucho"

LEER MÁS
Alianza Lima y el frío mensaje a Universitario por sus 101 aniversario: "Saludamos a la 'U'"

Alianza Lima y el frío mensaje a Universitario por sus 101 aniversario: "Saludamos a la 'U'"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hildebrandt criticó el libro de Marco Sifuentes, y este le responde: "César, dame una oportunidad"

Rechazan decisión de la Policía de suspender operativos contra la minería ilegal en zonas críticas

Venezuela vs México EN VIVO: hora y canal para ver a la Vinotinto en los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Deportes

Venezuela vs México EN VIVO: hora y canal para ver a la Vinotinto en los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Cristian Benavente y su picante mensaje tras fichar por Sporting Cristal: "El lugar perfecto para disfrutar del fútbol"

Tabla de posiciones Copa Panamericana de Vóley 2025: rival confirmado de Perú tras cierre de la fase de grupos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota