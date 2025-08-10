HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fútbol Peruano

Dueño de Melgar protagoniza tensa discusión con hinchas en el Gallardo tras caer ante Sporting Cristal: "Te estoy dando la cara acá"

Ante los fuertes reclamos por la derrota frente a Sporting Cristal por el Clausura, Jader Rizqallah, propietario del Melgar, se acercó a conversar con los hinchas.

Melgar resgistra 5 puntos en el Torneo Clausura 2025. Foto: composición LR/captura de Carlos Alpaca Zuñiga/Darinka Zumaeta
Melgar resgistra 5 puntos en el Torneo Clausura 2025. Foto: composición LR/captura de Carlos Alpaca Zuñiga/Darinka Zumaeta

Melgar sigue sin levantar cabeza en la Liga 1. El Dominó cayó 1-0 ante Sporting Cristal este domingo 10 de agosto por el Torneo Clausura y registró su cuarto partido consecutivo sin ganar. El equipo arequipeño solo se impuso en la fecha 1 y luego sumó 2 derrotas y 2 empates. Esta nueva caída en el Estadio Alberto Gallardo generó la fuerte reacción de los hinchas que se había dado cita en el recinto del Rímac. Los aficionados se mostraron incómodos por la actualidad del club. Tras ello, Jader Rizqallah, dueño de la institución, se acercó a habar con ellos.

En un video difundido en X (antes Twitter), Jader Rizqallah remarcó que no es oportunista y aseguró que, pese a la realidad deportiva que enfrenta Melgar, está dando la cara. El principal inversionista del elenco rojinegro señaló que es el primer molesto por las derrotas y se mostró esperanzado con el arribo de Juan Reynoso al banquillo.

PUEDES VER: Mr. Peet se rindió ante futbolista tras triunfo de Alianza Lima ante Ayacucho FC: 'Apareció para marcar la diferencia'

lr.pe

Dueño de Melgar habló con los hinchas en el Gallardo tras derrota

"Nadie quiere esta situación. Soy el primero que está molesto, yo doy la cara, porque en los momentos cuando todos son felices no aparezco y ahora doy la cara, le doy la cara a todo el mundo. Hay cosas que ustedes no conocen, porque a veces se guían por las redes. Nadie está contento con esta situación. Ahora, con su llegada, Juan Reynoso va a cambiar la situación, él va a tomar las decisiones", dijo Rizqallah.

En ese momento, un hincha tomó la palabra y recordó cuando Melgar fue goleado por Universitario en el Apertura. El aficionado increpó al directivo por el silencio de los jugadores tras la derrota, pese que se acercaron al plantel.

"Cuando jugamos ante la 'U' y nos goleó, acaso vinieron a decirnos 'muchachos, disculpen'. Se metieron defrente, ni palabra nos dieron esos jugadores. Yo estuve ahí indignado. 4-1 perdimos", manifestó el adepto.

Tras ello, Jader volvió a enfatizar que ahora está dando la cara y pidió a los hinchas se respaldados para salir de la situación en la que el club se encuentra. "Yo te estoy dando la cara acá. Y como te digo, cuando un dirigente gana un partido figuretea toda la semana, yo nunca aparezco, pero en este momento doy la cara. Quédense tranquilos, hay cosas que el club va a hacer. Entiendo que los resultados son lo más importante. Soy el primero que quiere ganar. No estoy contento con esta situación. (Estamos juntos) a muerte", finalizó.

PUEDES VER: Jhamir D’Arrigo deja mensaje de despedida al confirmarse salida de Alianza Lima tras quedar relegado: 'Les deseo lo mejor'

lr.pe

Próximo partido de Melgar en el Torneo Clausura

El siguiente encuentro del Dominó en la Liga 1 será ante Ayacucho FC en Arequipa. El cotejo se disputará el domingo 17 de agosto desde las 3.00 p. m. (hora de Perú).

Notas relacionadas
La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

LEER MÁS
Jhamir D’Arrigo deja mensaje de despedida al confirmarse salida de Alianza Lima tras quedar relegado: "Les deseo lo mejor"

Jhamir D’Arrigo deja mensaje de despedida al confirmarse salida de Alianza Lima tras quedar relegado: "Les deseo lo mejor"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

LEER MÁS
Julio César Uribe comete garrafal error al presentar a Cristian Benavente en Sporting Cristal: "La incorporación de Cristian Benavides"

Julio César Uribe comete garrafal error al presentar a Cristian Benavente en Sporting Cristal: "La incorporación de Cristian Benavides"

LEER MÁS
Mr. Peet se rindió ante futbolista determinante tras triunfo de Alianza Lima en Ayacucho: “Apareció para marcar la diferencia”

Mr. Peet se rindió ante futbolista determinante tras triunfo de Alianza Lima en Ayacucho: “Apareció para marcar la diferencia”

LEER MÁS
Jhamir D’Arrigo deja mensaje de despedida al confirmarse salida de Alianza Lima tras quedar relegado: "Les deseo lo mejor"

Jhamir D’Arrigo deja mensaje de despedida al confirmarse salida de Alianza Lima tras quedar relegado: "Les deseo lo mejor"

LEER MÁS
La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Sporting Cristal sigue imparable en el Torneo Clausura: venció 1-0 a Melgar y se ubica en lo más alto del certamen

Sporting Cristal sigue imparable en el Torneo Clausura: venció 1-0 a Melgar y se ubica en lo más alto del certamen

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gorriti sobre la comisión de Muñante: "Buscará el triunfo de los corruptos mediante la desinformación y la captura del poder"

Gustavo Petro culpa al Congreso de romper protocolo limítrofe con Colombia: "No voy a echarle la culpa a (Dina Boluarte)"

Humberto Abanto anuncia que denunciará a Delia Espinoza ante el Congreso por no reponer como fiscal a Patricia Benavides

Fútbol Peruano

Pedro Aquino podría llegar a Sporting Cristal: la única condición para que el volante peruano juegue el Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO: alineaciones, horario y canal TV para ver partido del Torneo Clausura de la Liga 1

La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Gustavo Petro culpa al Congreso de romper protocolo limítrofe con Colombia: "No voy a echarle la culpa a (Dina Boluarte)"

Gorriti sobre la comisión de Muñante: "Buscará el triunfo de los corruptos mediante la desinformación y la captura del poder"

Humberto Abanto anuncia que denunciará a Delia Espinoza ante el Congreso por no reponer como fiscal a Patricia Benavides

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota