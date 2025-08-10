Melgar sigue sin levantar cabeza en la Liga 1. El Dominó cayó 1-0 ante Sporting Cristal este domingo 10 de agosto por el Torneo Clausura y registró su cuarto partido consecutivo sin ganar. El equipo arequipeño solo se impuso en la fecha 1 y luego sumó 2 derrotas y 2 empates. Esta nueva caída en el Estadio Alberto Gallardo generó la fuerte reacción de los hinchas que se había dado cita en el recinto del Rímac. Los aficionados se mostraron incómodos por la actualidad del club. Tras ello, Jader Rizqallah, dueño de la institución, se acercó a habar con ellos.

En un video difundido en X (antes Twitter), Jader Rizqallah remarcó que no es oportunista y aseguró que, pese a la realidad deportiva que enfrenta Melgar, está dando la cara. El principal inversionista del elenco rojinegro señaló que es el primer molesto por las derrotas y se mostró esperanzado con el arribo de Juan Reynoso al banquillo.

Dueño de Melgar habló con los hinchas en el Gallardo tras derrota

"Nadie quiere esta situación. Soy el primero que está molesto, yo doy la cara, porque en los momentos cuando todos son felices no aparezco y ahora doy la cara, le doy la cara a todo el mundo. Hay cosas que ustedes no conocen, porque a veces se guían por las redes. Nadie está contento con esta situación. Ahora, con su llegada, Juan Reynoso va a cambiar la situación, él va a tomar las decisiones", dijo Rizqallah.

En ese momento, un hincha tomó la palabra y recordó cuando Melgar fue goleado por Universitario en el Apertura. El aficionado increpó al directivo por el silencio de los jugadores tras la derrota, pese que se acercaron al plantel.

"Cuando jugamos ante la 'U' y nos goleó, acaso vinieron a decirnos 'muchachos, disculpen'. Se metieron defrente, ni palabra nos dieron esos jugadores. Yo estuve ahí indignado. 4-1 perdimos", manifestó el adepto.

Tras ello, Jader volvió a enfatizar que ahora está dando la cara y pidió a los hinchas se respaldados para salir de la situación en la que el club se encuentra. "Yo te estoy dando la cara acá. Y como te digo, cuando un dirigente gana un partido figuretea toda la semana, yo nunca aparezco, pero en este momento doy la cara. Quédense tranquilos, hay cosas que el club va a hacer. Entiendo que los resultados son lo más importante. Soy el primero que quiere ganar. No estoy contento con esta situación. (Estamos juntos) a muerte", finalizó.

Próximo partido de Melgar en el Torneo Clausura

El siguiente encuentro del Dominó en la Liga 1 será ante Ayacucho FC en Arequipa. El cotejo se disputará el domingo 17 de agosto desde las 3.00 p. m. (hora de Perú).