Andrés Aguilar llegó a un acuerdo con Ayacucho FC para unirse a su equipo durante todo el Torneo Clausura de la Liga 1. | Foto: Composición LR/ ESPN/ Difusión

Andrés Aguilar es un futbolista inglés con DNI peruano que acaba de fichar por Ayacucho FC y jugará en la Liga 1 durante todo el Torneo Clausura. A lo largo de su carrera futbolística, ha pasado por equipos de Suecia e incluso fue parte del club inglés Watford en 2023, cuando este se encontraba jugando la segunda división de Inglaterra. Aunque en un principio despertó el interés de Alianza Atlético de Sullana, según comunicó el periodista deportivo Ernesto Macedo en sus redes sociales, finalmente optó por el conjunto ayacuchano.

Este nuevo fichaje del club peruano sorprende al torneo local por la trayectoria europea del joven volante de tan solo 20 años. Esta incorporación se da previo al duelo entre Ayacucho FC y Alianza Lima por la fecha 5 del Torneo Clausura. Por otro lado, Aguilar deberá adaptarse a la altura de la ciudad (2.761 m.s.n.m) para poder desarrollar su juego de forma óptima.

Andrés Aguilar nació en Stevenage, Inglaterra y tiene raíces peruanas por su abuelo. Foto: Watford

¿Quién es Andrés Aguilar, el futbolista inglés con DNI peruano que jugará en la Liga 1?

Andrés Aguilar nació el 30 de abril de 2005 en Stevenage, Inglaterra, y tiene raíces peruanas por parte de su abuelo. Se desempeña como mediocentro ofensivo y su pierna hábil es la derecha. Inició su formación en las divisiones menores del Watford en 2023, para luego pasar al New Salamis de Inglaterra. Después tuvo una experiencia en el fútbol sueco, fichando por el Ytterhogdals IK, y posteriormente se unió a las filas del Kiruna FF en el mismo país.

Asimismo, hace dos años obtuvo la nacionalidad peruana, por lo que podría ser convocado a la Bicolor para alguna convocatoria de las Eliminatorias Sudamericanas o un partido amistoso.