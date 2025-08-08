Alineaciones de Alianza Lima vs Ayacucho FC por la jornada 5 del Torneo Clausura

Alianza Lima enfrentará a Ayacucho FC en un encuentro correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, en un partido que promete ser clave para ambas escuadras, que buscan los tres puntos para mejorar su posición en la tabla. El duelo está programado para este sábado 9 a la 1:00 p. m. (hora peruana).

Los blanquiazules vienen de empatar contra Sporting Cristal y se ubican en el séptimo lugar del acumulado, por lo que deberán salir a ganar el encuentro. Por su parte, los ayacuchanos llegan tras caer frente a Sport Huancayo.

Posible alineación de Alianza Lima frente a Ayacucho FC

Los íntimos saldrían al terreno de juego con los siguientes nombre: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Erick Noriega, Miguel Trauco; Alessando Burlamaqui, Fernando Gaibor, Mauricio Arrasco; Kevin Quevedo, Gaspar Gentile y Matías Succar.

Posible alineación de Ayacucho FC frente a Alianza Lima

'Los Zorros' enfrentarán a los blanquiazules con los siguientes jugadores: Juan David Valencia; Jean Franco Falconí, Brackson León, Manuel Ganoza (José María Ataupillco), Alonso Yovera; Jonathan Bilbao, Juan Lucumí, Gustavo Loayza, Derlis Orué. Jean Pier Vílchez; Maximiliano Pérez.

Bajas de Alianza Lima ante Ayacucho FC

Estos son los jugadores que fueron considerados como bajas para este compromiso: Paolo Guerrero, Eryc Castillo, Sergio Peña, Piero Cari, Pablo Lavandeira, Jesús Castillo y Guillermo Enrique.

Próximos partidos de Alianza Lima

Ayacucho vs. Alianza Lima — 09.08, 1:00 p. m.

Alianza Lima vs. U. Católica — 13.08, 7:30 p. m.

Alianza Lima vs. AD Tarma — 16.08, 8:00 p. m.

U. Católica vs. Alianza Lima — 20.08, 7:30 p. m.

Universitario vs. Alianza Lima — 24.08, 5:30 p. m.

Próximos partidos de Ayacucho FC