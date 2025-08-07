HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     
Fútbol Peruano

Canal confirmado Alianza Lima contra Ayacucho FC por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025

Tras empatar contra Sporting Cristal en Matute, ahora Alianza Lima visitará a Ayacucho FC por una nueva jornada de la Liga 1 2025. Conoce AQUÍ todos los detalles.

Alianza Lima derrotó 2-0 a Ayacucho FC en el último enfrentamiento por el Apertura 2025. Foto: composición LR/Club Alianza Lima/Ayacucho Fútbol Club
Alianza Lima derrotó 2-0 a Ayacucho FC en el último enfrentamiento por el Apertura 2025. Foto: composición LR/Club Alianza Lima/Ayacucho Fútbol Club

Alianza Lima jugará contra Ayacucho FC este sábado 9 de agosto por la quinta jornada del Torneo Clausura 2025. Íntimos complicaron seriamente sus opciones en el torneo tras empatar contra Sporting Cristal en la fecha pasada. El equipo que comanda Néstor Gorosito ha sumado 5 puntos de 12 posibles y necesita ganar de forma imperativa para seguir en la pelea por el título.

El siguiente reto de los blanquiazules serán Los Zorros, que vienen de perder contra Sport Huancayo. El partido entre ambos equipos se disputará en el Estadio Ciudad de Las Américas desde la 1.00 p. m. (hora peruana).

PUEDES VER: Jorge Zúñiga se pronunció sobre casos Paolo Guerrero y Pablo Ceppelini tras videos en fiestas: 'Alianza Lima siempre va a dar noticia'

lr.pe

¿En qué canal transmitirán el Alianza Lima contra Ayacucho FC?

La transmisión del Alianza Lima contra Ayacucho FC estará a cargo de L1 MAX en todo el territorio peruano. Esta señal cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadora, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play y DGO, portales para ver los duelos en streaming.

¿Dónde ver ONLINE Alianza Lima contra Ayacucho FC?

Si quieres seguir el Alianza Lima contra Ayacucho FC por internet, ingresa a la plataforma de Liga 1 Play. En esta web, tienes que suscribirte y pagar una membresía para disfrutar todos los compromisos por streaming. No obstante, no es la única opción, ya que puedes sintonizar los compromisos en las aplicaciones DGO y Claro TV. Si no cuentas con estas opciones, puedes seguir la cobertura online a través de la plataforma de La República Deportes.

PUEDES VER: Miguel Araujo se fracturó tras empate contra Alianza Lima: defensa de Sporting Cristal tendrá que ser operado

lr.pe

Próximos partidos de Alianza Lima y Ayacucho FC

Tras enfrentar a a los Zorros, Alianza Lima jugará contra ADT y luego se medirá ante la U. Católica por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Posteriormente, será el clásico ante Universitario. Los próximos dos partidos de Ayacucho FC serán ante Melgar y Deportivo Binacional.

Notas relacionadas
¿Gianluca Lapadula es opción para ser refuerzo en Universitario? Álvaro Barco dejó firme postura sobre posible fichaje del 'Bambino'

¿Gianluca Lapadula es opción para ser refuerzo en Universitario? Álvaro Barco dejó firme postura sobre posible fichaje del 'Bambino'

LEER MÁS
Julio César Uribe revela que Sporting Cristal prepara 2 fichajes para pelear el Clausura: "Las negociaciones están encaminadas"

Julio César Uribe revela que Sporting Cristal prepara 2 fichajes para pelear el Clausura: "Las negociaciones están encaminadas"

LEER MÁS
Jorge Zúñiga y su postura sobre casos Paolo Guerrero y Pablo Ceppelini tras videos en fiestas: "Alianza Lima siempre va a dar noticia"

Jorge Zúñiga y su postura sobre casos Paolo Guerrero y Pablo Ceppelini tras videos en fiestas: "Alianza Lima siempre va a dar noticia"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
De jugar en un equipo de la Premier League a disputar la Liga 1: Ayacucho FC llegó a un acuerdo por volante inglés

De jugar en un equipo de la Premier League a disputar la Liga 1: Ayacucho FC llegó a un acuerdo por volante inglés

LEER MÁS
Miguel Araujo se fracturó tras empate contra Alianza Lima: defensa de Sporting Cristal tendrá que ser operado

Miguel Araujo se fracturó tras empate contra Alianza Lima: defensa de Sporting Cristal tendrá que ser operado

LEER MÁS
Cienciano sorprende con fichaje de exjugador de Sporting Cristal: el 'Papá' apunta al Clausura y la Sudamericana

Cienciano sorprende con fichaje de exjugador de Sporting Cristal: el 'Papá' apunta al Clausura y la Sudamericana

LEER MÁS
¿Gianluca Lapadula es opción para ser refuerzo en Universitario? Álvaro Barco dejó firme postura sobre posible fichaje del 'Bambino'

¿Gianluca Lapadula es opción para ser refuerzo en Universitario? Álvaro Barco dejó firme postura sobre posible fichaje del 'Bambino'

LEER MÁS
Universitario celebrará su aniversario 101 años en una fiesta que reunirá a grandes ídolos en el Monumental

Universitario celebrará su aniversario 101 años en una fiesta que reunirá a grandes ídolos en el Monumental

LEER MÁS
Eddie Fleischman contradice a Juan Carlos Oblitas y da detalles sobre supuesto 'bono de éxito': "Esa es la historia completa"

Eddie Fleischman contradice a Juan Carlos Oblitas y da detalles sobre supuesto 'bono de éxito': "Esa es la historia completa"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 7 de agosto: Bono Único Familiar de agosto 2025 con aumento y próximos subsidios vía Sistema Patria

Bono de Guerra esto se sabe HOY, 7 de agosto: fechas de pago tentativas y montos con aumento oficiales vía Sistema Patria

Fútbol Peruano

Universitario sorprende con nueva camiseta conmemorativa por sus 101 años: "La grandeza está en nuestra historia"

Universitario sorprende con nueva camiseta conmemorativa por sus 101 años: "La grandeza está en nuestra historia"

Erick Noriega revela que jugador de Sporting Cristal condicionó al arbitro para expulsar a Sergio Peña: "Le dijo que tiene que compensar"

Miguel Araujo se fracturó tras empate contra Alianza Lima: defensa de Sporting Cristal tendrá que ser operado

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Petro llega a Leticia y Perú envía ministros a zona limítrofe

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota