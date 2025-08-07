Alianza Lima jugará contra Ayacucho FC este sábado 9 de agosto por la quinta jornada del Torneo Clausura 2025. Íntimos complicaron seriamente sus opciones en el torneo tras empatar contra Sporting Cristal en la fecha pasada. El equipo que comanda Néstor Gorosito ha sumado 5 puntos de 12 posibles y necesita ganar de forma imperativa para seguir en la pelea por el título.

El siguiente reto de los blanquiazules serán Los Zorros, que vienen de perder contra Sport Huancayo. El partido entre ambos equipos se disputará en el Estadio Ciudad de Las Américas desde la 1.00 p. m. (hora peruana).

¿En qué canal transmitirán el Alianza Lima contra Ayacucho FC?

La transmisión del Alianza Lima contra Ayacucho FC estará a cargo de L1 MAX en todo el territorio peruano. Esta señal cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadora, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play y DGO, portales para ver los duelos en streaming.

¿Dónde ver ONLINE Alianza Lima contra Ayacucho FC?

Si quieres seguir el Alianza Lima contra Ayacucho FC por internet, ingresa a la plataforma de Liga 1 Play. En esta web, tienes que suscribirte y pagar una membresía para disfrutar todos los compromisos por streaming. No obstante, no es la única opción, ya que puedes sintonizar los compromisos en las aplicaciones DGO y Claro TV. Si no cuentas con estas opciones, puedes seguir la cobertura online a través de la plataforma de La República Deportes.

Próximos partidos de Alianza Lima y Ayacucho FC

Tras enfrentar a a los Zorros, Alianza Lima jugará contra ADT y luego se medirá ante la U. Católica por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Posteriormente, será el clásico ante Universitario. Los próximos dos partidos de Ayacucho FC serán ante Melgar y Deportivo Binacional.