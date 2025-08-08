HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Sin Paolo Guerrero, Alianza Lima visita a Ayacucho FC por el Torneo Clausura

La novedad dentro de la convocatoria para enfrentar a los "Zorros" (1:00 p.m.) es la inclusión de Gianfranco Chávez, exjugador de Sporting Cristal.

Alan Cantero, Guillermo Viscarra y Gaspar Gentile.
Alan Cantero, Guillermo Viscarra y Gaspar Gentile. | X Alianza Lima

Alianza Lima no puede seguir cediendo terreno en este Torneo Clausura y hoy buscará volver a la victoria ante Ayacucho FC en el renovado estadio Las Américas, ubicado en la localidad San Juan Bautista, en Huamanga (1:00 p.m.), y que tiene una capacidad para albergar 8.000 espectadores.

El elenco íntimo no podrá contar para esta tarde con el atacante Paolo Guerrero, quien físicamente no está al 100% y pegaría la vuelta este miércoles 13 ante la Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final ida de la Copa Sudamericana. El técnico Néstor Gorosito guardará algunos otros elementos como es el caso de Hernán Barcos. El “Pirata” esperará su oportunidad en la banca y en su lugar irá Matías Succar.

“Vamos a ir a ganarlo, como en todos lados. La idea es sumar una victoria y a quien le toca jugar debe de dejarlo todo. No tenemos ya margen de error”, indicó Barcos antes del viaje.

En tanto, Carlos Zambrano sabe también que el equipo necesita el triunfo y aseguró que ya no pueden seguir dejando puntos en el camino.

“Somos conscientes que estamos regalando muchos puntos y como equipo grande que somos, nos puede costar”, remarcó el “Káiser”, quien destacó la contratación de Gianfranco Chávez, exjugador de Sporting Cristal.

Notas relacionadas
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va la clasificación en la fecha 5 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va la clasificación en la fecha 5 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Franco Navarro llega a Alianza Lima como el nuevo gerente deportivo: trabajará con su padre y tendrá un destacada función

Franco Navarro llega a Alianza Lima como el nuevo gerente deportivo: trabajará con su padre y tendrá un destacada función

LEER MÁS
Juan Jayo lanza contundente comparación entre Paolo Guerrero y Hernán Barcos: "En la actualidad, físicamente está mucho mejor"

Juan Jayo lanza contundente comparación entre Paolo Guerrero y Hernán Barcos: "En la actualidad, físicamente está mucho mejor"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú sucumbió ante Colombia: 'Matadoras' cayeron 3-0 y quedaron eliminadas de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Perú sucumbió ante Colombia: 'Matadoras' cayeron 3-0 y quedaron eliminadas de la Copa Panamericana de Vóley 2025

LEER MÁS
Julio César Uribe comete garrafal error al presentar a Cristian Benavente en Sporting Cristal: "La incorporación de Cristian Benavides"

Julio César Uribe comete garrafal error al presentar a Cristian Benavente en Sporting Cristal: "La incorporación de Cristian Benavides"

LEER MÁS
Alianza Lima y el frío mensaje a Universitario por sus 101 aniversario: "Saludamos a la 'U'"

Alianza Lima y el frío mensaje a Universitario por sus 101 aniversario: "Saludamos a la 'U'"

LEER MÁS
Venezuela vs México EN VIVO: transmisión del juego de la Vinotinto por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Venezuela vs México EN VIVO: transmisión del juego de la Vinotinto por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

LEER MÁS
Pedro Aquino podría llegar a Sporting Cristal: la única condición para que el volante peruano juegue el Torneo Clausura 2025

Pedro Aquino podría llegar a Sporting Cristal: la única condición para que el volante peruano juegue el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
CONAR reporta hackeo de su Instagram tras difusión de video con acusaciones graves a Agustín Lozano y "secuestro" de árbitros

CONAR reporta hackeo de su Instagram tras difusión de video con acusaciones graves a Agustín Lozano y "secuestro" de árbitros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hildebrandt criticó el libro de Marco Sifuentes, y este le responde: "César, dame una oportunidad"

Rechazan decisión de la Policía de suspender operativos contra la minería ilegal en zonas críticas

Venezuela vs México EN VIVO: hora y canal para ver a la Vinotinto en los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Deportes

Venezuela vs México EN VIVO: hora y canal para ver a la Vinotinto en los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Cristian Benavente y su picante mensaje tras fichar por Sporting Cristal: "El lugar perfecto para disfrutar del fútbol"

Tabla de posiciones Copa Panamericana de Vóley 2025: rival confirmado de Perú tras cierre de la fase de grupos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota