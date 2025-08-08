Sin Paolo Guerrero, Alianza Lima visita a Ayacucho FC por el Torneo Clausura

Alianza Lima no puede seguir cediendo terreno en este Torneo Clausura y hoy buscará volver a la victoria ante Ayacucho FC en el renovado estadio Las Américas, ubicado en la localidad San Juan Bautista, en Huamanga (1:00 p.m.), y que tiene una capacidad para albergar 8.000 espectadores.

El elenco íntimo no podrá contar para esta tarde con el atacante Paolo Guerrero, quien físicamente no está al 100% y pegaría la vuelta este miércoles 13 ante la Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final ida de la Copa Sudamericana. El técnico Néstor Gorosito guardará algunos otros elementos como es el caso de Hernán Barcos. El “Pirata” esperará su oportunidad en la banca y en su lugar irá Matías Succar.

“Vamos a ir a ganarlo, como en todos lados. La idea es sumar una victoria y a quien le toca jugar debe de dejarlo todo. No tenemos ya margen de error”, indicó Barcos antes del viaje.

En tanto, Carlos Zambrano sabe también que el equipo necesita el triunfo y aseguró que ya no pueden seguir dejando puntos en el camino.

“Somos conscientes que estamos regalando muchos puntos y como equipo grande que somos, nos puede costar”, remarcó el “Káiser”, quien destacó la contratación de Gianfranco Chávez, exjugador de Sporting Cristal.