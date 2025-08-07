Ayacucho FC da el golpe sobre la mesa y sacude el mercado de fichajes con un importante refuerzo. Los 'Zorros', que vienen mostrando un rendimiento discreto en el Torneo Clausura de la Liga 1, buscan fortalecer su plantel y, por ello, han llegado a un acuerdo con el entorno de un jugador formado en las divisiones menores del Watford.

Andrés Aguilar, futbolista nacido en Inglaterra y con ascendencia peruana por parte de su abuelo, ha sido confirmado como nuevo refuerzo del club. La noticia fue anunciada por el periodista deportivo Ernesto Macedo a través de sus redes sociales, señalando que tanto el entorno del jugador como Ayacucho FC llegaron a un acuerdo.

PUEDES VER: Alianza Lima jugará contra Ayacucho FC por primera vez en estadio con una de las mejores canchas de la Liga 1 2025

Ayacucho FC ficha a Andrés Aguilar

Desde su cuenta de X, el periodista confirmó la información e indicó que este viernes 8 de agosto, Aguilar se sumará a los entrenamientos. "Confirmado. Desde Ayacucho FC y el entorno de Andrés Aguilar me confirman que hay un acuerdo de ambas partes y mañana se incorporaría a los entrenamientos", escribió.

La noticia fue confirmada por el periodista Ernesto Macedo. Foto: vía X

Alianza Atlético quiso fichar a Andrés Aguilar

Cabe recordar que, el mes pasado, el mismo comunicador informó que Alianza Atlético de Sullana también mostró interés en el jugador. “El volante Andrés Aguilar se formó en el fútbol inglés y hay un fuerte interés de Alianza Atlético de Sullana. Entrenó en las menores del Tottenham, jugó en el Watford de la Premier League. Su abuelo paterno es peruano. Nació en Inglaterra”, escribió en su momento mediante su cuenta de X.

¿Quién es Andrés Aguilar, el nuevo fichaje de Ayacucho FC?

Andrés Aguilar, natural de Stevenage, Inglaterra, posee ascendencia peruana gracias a su abuelo. Su posición habitual es de volante ofensivo o extremo por derecha, y se formó futbolísticamente en las divisiones menores del Watford FC. En 2023 obtuvo la nacionalidad peruana, lo que lo habilita para jugar por la selección nacional. Tras finalizar contrato, quedó como jugador libre y recibió propuestas de clubes en Bélgica, Francia y Alemania, pero optó por continuar su carrera en Suecia, donde actualmente juega por el Kiruna FF.