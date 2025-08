Alianza Lima todavía no se retira del mercado de pases y todo indica que su nuevo refuerzo será el experimentado defensor Gianfranco Chávez. A pocas horas de enfrentarse a Sporting Cristal en un duelo clave por el Torneo Clausura, el conjunto blanquiazul espera cerrar la contratación del zaguero que se formó en las divisiones menores del cuadro rimense.

A pesar de que el equipo comandado por Paulo Autuori solo sumó un refuerzo (Miguel Araujo) y registra 8 salidas, el exfutbolista Diego Rebaglaiti consideró que la venta de Chávez a los íntimos podrías ser aprovechada.

Rebagliati señala la única forma que tiene Cristal para aprovechar la venta de Chávez

En ese sentido, el ahora panelista indicó que la manera de suplir esta baja es con un refuerzo de categoría como Pedro Aquino o Luis Abram, quienes se encuentran sin equipo y son internacionales con la selección peruana.

"Me voy a entibiar con Cristal. Hoy salió Julio César Uribe a decir que están trabajando los 2 refuerzos. Si traen un refuerzo importante con la plata que de Alianza por Gianfranco Chávez, más el ahorro del muy buen contrato que le hicieron a Chávez... Si traen a alguien como Aquino o Abram, me callo la boca", manifestó en el programa DT.

"Les doy el beneficio de dejar ir a un jugador que la hinchada quiere, que no estaba en un buen momento, no está en los plantes del técnico y era el cuarto central. Se lo terminas vendiendo a un rival, que no es lo ideal. Está yendo como suplente, con un contrato largo y bueno para ellos, es un lujo que se puede dar Alianza (...) Si la conclusión de esto, cuando la próxima semana cierra el libro de pases, es que Crisal solo trajo a Araujo y dejó ir a 8 jugadores... Ahí sí me agarras", concluyó.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal?

El partido Alianza Lima vs Sporting Cristal, correspondiente de a la fecha 4 del Torneo Clausura, se jugará hoy, martes 5 de agosto, desde las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.