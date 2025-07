Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), conversó en exclusiva con La República Deportes a pocos días para el inicio de la Copa Panamericana 2025, en la cual tomará parte nuestra selección. El directivo reveló que se encontró con un complejo panorama al momento de asumir el cargo, pues tuvo que lidiar con una fuerte deuda en los primeros meses y limpiar el caos dejado por las administraciones anteriores.

Vegas, quien antes fue directivo en el Club Regatas e incluso miembro del Consejo Directivo en el Comité Olímpico Peruano, contó cómo estuvo a punto de acudir al Indecopi para tratar de encontrar una solución. Sin embargo, su experiencia como voleibolista lo motivó a encontrar otros caminos para evitar el "estancamiento" del voleibol nacional.

- ¿Cuál fue la fuerte crisis que encontró Gino Vegas en la Federación Peruana de Vóley?

"Estaba mal porque porque eran muy grandes las deudas, no teníamos claridad en el panorama económico e incluso en ninguna entrega de cargo. De un momento a otro, en las oficinas de la FPV, empezaron a aflorar muchísimos problemas todos de corte económico y financiero. La crisis principal fue por temas de dinero, falta de planificación y logística.

- ¿Cómo hizo la Federación Peruana para reponerse?

Yo hice la propuesta, conjuntamente con mi directorio, de hacer todos los esfuerzos humanos posibles para salvar esa situación. Los recursos de la Federación Peruana de Vóley eran escasos, los sponsors privados se habían ido y teníamos que resolver un problema muy serio con CMD por un contrato que no se había cumplido por la pandemia.

Antes de presidente, hace muchos años, fui voleibolista. Por este motivo, no quería ser la persona que tuviera que ir a Indecopi a declarar porque es un proceso que te puede tomar 2, 3 años y significa un estancamiento dentro del desarrollo internacional del voleibol.

-¿Quién fue el culpable para tocar fondo?

La deuda se viene arrastrando de gestiones anteriores y hoy día yo no podría señalar al principal culpable. No quiero que suene como si estuviera destacando mi gestión frente a otras, pero te podría decir que no hemos dejado de participar en los eventos internacionales. Además, buscamos un acercamiento a la Federación Internacional y hoy tenemos un proyecto basado en búsqueda de talentos. Incluso la Federación Internacional del Voleibol (FIVB) nos está apoyando.

- ¿Qué le dirías a los hinchas del voleibol peruano?

Hemos mejorado, pero hay que hacer mucho más y debemos trabajar más. La idea es ir creciendo y consiguiendo los objetivos siempre con una proyección, una planificación y pensando en el futuro del deporte. Debemos reforzar a la selección peruana de vóley y el torneo nacional.