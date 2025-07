Kiara Montes fue una de las figuras de la selección peruana de vóley en el subcampeonato de la Copa América. A poco de afrontar un nuevo desafío internacional en la Copa Panamericana, la jugadora de Regatas Lima evaluó el desempeño que tuvo el equipo comandado por Antonio Rizola; además, no dudó en contestar a los diversos cuestionamientos que recibe en redes sociales.

"Fue algo bien bonito, creo que era algo que nos merecíamos y que se estaba haciendo esperar bastante. Yo no trabajo para que me den un reconocimiento, trabajo por mí misma y para superarme día a día. Como deportista, no hay nada más bonito que representar a tu país. Siempre es un orgullo representar a Perú", manifestó en diálogo con TV Perú sobre la campaña en la Copa América.

Kiara Montes le responde a sus críticos

Al ser consultada sobre los comentarios de los hinchas en redes sociales sobre en qué club debería jugar, la capitana de la selección peruana de vóley señaló que se toma de buena manera las opiniones; incluso, en algunos casos se anima a contestarles.

"Las redes sociales es algo que debes de tomar de buena manera. Más allá de que me digas que juegue en tal lugar o no, siempre habrá críticas. El peruano es bien criticón y nos ‘chancan duro’. En verdad, la gente que habla de mí o que me piden en algún club, soy superreceptiva y muchas veces les contesto", puntualizó.

Kiara Montes sobre jugar con Ángela Leyva en la selección

Por otra parte, Kiara Montes se refirió a lo que significó jugar con Ángela Leyva la Copa América de Vóley. Como es conocido, la experimentada voleibolista regresó al combinado nacional después de 4 años.

"En algún momento todas esperábamos jugar con ella porque una de las referentes más grande que tenemos hoy en día en el vóley peruano. Que lindo que la podamos acompañar", concluyó.

¿Cuándo debuta Perú en la Copa Panamericana de Vóley?

Las 'Matadoras' integran el grupo B de la Copa Panamericana de Vóley 2025. Su debut será el domingo 3 de agosto frente a su similar de Costa Rica a partir de las 5.00 p. m.