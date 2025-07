Alianza Lima vs Gremio EN VIVO HOY: ¿en qué canal ver el partido por el pase a octavos de final de Copa Sudamericana?

Alianza Lima se juega su clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana hoy, miércoles 23 de julio. Los dirigidos por Néstor Gorosito visitan a Gremio en Brasil desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora brasileña). El decisivo cotejo se podrá ver a través de la señal de ESPN y Disney Plus; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la cobertura que prepara La República.

El 2-0 obtenido en la ida ilusiona a los blanquiazules con dar el batacazo en el Arena do Gremio y avanzar de ronda; sin embargo, al frente tendrá a un equipo que recupera a varias de sus figuras para esta final: el uruguayo Kike Olivera y el mundialista danés Martin Braithwaite apunta a ser titulares.

Banner del partido entre Alianza Lima y Gremio. Foto: Alianza Lima

¿A qué hora juega Alianza Lima contra Gremio?

En suelo peruano, el choque entre Alianza Lima vs Gremio por los playoffs de la Copa Sudamericana 2025 se jugará desde las 7.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 6.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmitirá Alianza Lima versus Gremio?

La transmisión del Alianza Lima vs Gremio podrá verse en Perú y toda Sudamérica a través de ESPN y el servicio streaming de Disney Plus. Este duelo se llevará a cabo el miércoles 23 de julio.

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN

Brasil: Paramount +

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Disney Plus

Paraguay: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Gremio por internet?

Para que no te pierdas el partido Alianza Lima vs Gremio por internet, puedes hacerlo a través de la plataforma Disney Plus y la cobertura GRATIS ONLINE que ofrece La República Deportes, sitio en el que se publicarán los goles y todas las incidencias del encuentro.

¿Contra qué club juega el ganador del Alianza Lima vs Gremio?

El vencedor de la serie entre Alianza Lima vs Gremio se enfrentará a la Universidad Católica de Quito, club que clasificó de forma directa a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Alianza Lima vs Gremio: pronóstico de apuestas

Según las diferentes casas de apuestas, Gremio es favorito en la revancha contra Alianza Lima.

Betsson: gana Alianza Lima (5.40), empate (3.95), gana Gremio (1.55)

Betano: gana Alianza Lima (5.80), empate (4.10), gana Gremio (1.65)

Bet365: gana Alianza Lima (5.50), empate (3.90), gana Gremio (1.62)

Coolbet: gana Alianza Lima (6.00), empate (4.20), gana Gremio (1.55)

Doradobet: gana Alianza Lima (5.50), empate (4.20), gana Gremio (1.60).

Alianza Lima vs Gremio: alineaciones probables

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Erick Noriega, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Erick Noriega, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. Gremio: Tiago Volpi, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Walter Kannemann, Marlon, Mathias Villasanti, Dodi, Franco Cristaldo, Cristian Olivera, Cristian Pavón, Martin Braithwaite.

PUEDES VER: El millonario premio que Alianza Lima se embolsará si elimina a Gremio y avanza a octavos de final de Copa Sudamericana

Historial entre Alianza Lima vs Gremio

Así quedaron los últimos partidos entre Alianza y Gremio. El cuadro gaucho registra ventaja en el historial.