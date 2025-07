Los caminos de Alianza Lima y Jhamir D'Arrigo podrían tomar rumbos diferentes. Desde la llegada de Néstor Gorosito, el extremo derecho ha sumado 15 apariciones en el fútbol peruano. De esta manera, no vería con rechazo la opción de cambiar de aires durante el mercado de fichajes previo al Torneo Clausura.

Así, Sport Boys habría expresado un interés por fichar al exjugador de Melgar y reforzar su ofensiva de cara al último tramo de la Liga 1. Por el momento se estarían evaluando las condiciones para definir la transferencia. Cabe señalar que los 'blanquiazules' se preparan para el partido de vuelta de la Copa Sudamericana contra Grêmio en Brasil.

Alianza Lima buscaría prestar a Jhamir D'Arrigo

En el programa 'Hablemos de Max', Ana Lucía Rodríguez señaló que el equipo victoriano estaría interesado en ceder a Jhamir D'Arrigo, debido a que su nombre no fue incluido en el plantel para jugar contra Grêmio por la Copa Sudamericana. "D'Arrigo no está en la lista de convocados. Tengo entendido que en Alianza Lima lo querían prestar, pero no hay nada oficial todavía", indicó la periodista.

Por este motivo, el gerente deportivo de Sport Boys, Jorge Espejo, habría realizado una solicitud para que D'Arrigo sea cedido al club chalaco. Para ello, Alianza Lima analizaría los detalles de un posible préstamo, debido a que ya reforzó su delantera para enfrentar el Torneo Clausura.

Rendimiento de Jhamir D'Arrigo en 2025

Según datos de la plataforma Transfermarkt, D'Arrigo ha sumado 18 apariciones entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. En el torneo local, sus 15 presencias acumulan 682 minutos, en los cuales aportó 2 asistencias. No obstante, en 3 partidos de la competición de la Conmebol, solo registró 36 minutos y no realizó ninguna contribución de gol.