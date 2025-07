Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO: alineaciones, horario y canal para ver la fecha 1 del Torneo Clausura de Liga 1

Alianza Lima y Cusco FC juegan por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El conjunto blanquiazul busca empezar de la mejor manera su camino en el segundo certamen del año hoy, sábado 19 de julio. Ambas escuadras se verán las caras en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, a partir de las 6.00 p. m., y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 MAX. Asimismo, puede seguir todas las incidencias a través de la cobertura que tiene preparada La República.

Luego de su histórico triunfo ante Gremio por los playoffs de la Copa Sudamericana, el entrenador Néstor Gorosito decidió no considerar a varios de sus titulares pensando en lo que será la revancha frente al gigante brasileño. Por su parte, los imperiales contará con el argentino Facundo Callejo, máximo goleador del torneo peruano.

Debut de Alianza Lima en el Torneo Clausura. Foto: Alianza Lima.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Cusco?

El encuentro entre Alianza Lima vs Cusco FC, correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura 2025, comenzará a partir de las 6:00 p.m. (hora peruana).

¿Dónde ver Alianza Lima vs Cusco?

En Perú, la transmisión del Alianza Lima vs Cusco estará a cargo de L1 MAX, canal creado por la FPF y 1190 Sports, que cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadora, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

¿Cómo ver L1 MAX: Alianza Lima vs Cusco?

Para ver el Alianza Lima vs Cusco por la señal de L1 MAX, sintoniza los siguientes canales dependiendo del cableoperador que tengas contratado.

Claro TV: canal 510 HD y 10 SD

DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD

Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD

Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD

Zapping: canal 29 HD.

¿Cómo ver la Liga 1 EN VIVO por internet?

Si quieres seguir el cotejo entre Alianza Lima vs Cusco por internet, ingresa a la plataforma de Liga 1 Play. En esta web, tienes que suscribirte y pagar una membresía para disfrutar todos los compromisos por streaming. No obstante, no es la única opción, ya que puedes sintonizar los compromisos en las aplicaciones DGO y Claro TV.

Alineaciones de Alianza Lima vs Cusco

Fernando Gaibor, Sergio Peña, Paolo Guerrero y Alan Cantero son los jugadores que no fueron convocados en Alianza Lima. Estos serían los equipos titulares:

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Ricardo Lagos; Erick Noriega, Piero Cari, Pablo Ceppelini; Gaspar Gentile, Kevin Quevedo y Hernán Barcos.

Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Ricardo Lagos; Erick Noriega, Piero Cari, Pablo Ceppelini; Gaspar Gentile, Kevin Quevedo y Hernán Barcos. Cusco FC: Pedro Díaz; Marlon Ruidias, Aldair Fuentes, Marco Saravia, Álvaro Ampuero; Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez; Iván Colman, Pierre Da Silva; Nicolás Silva y Facundo Callejo.

Alianza Lima vs Cusco: pronóstico

Estas son las cuotas de las principales casas de apuestas para el Alianza Lima vs Cusco. El equipo imperial es favorito por jugar de local.

Betano: gana Alianza Lima (4,00), empate (3,25), gana Cusco (1,98)

Bet365: gana Alianza Lima (4,33), empate (3,25), gana Cusco (1,90)

1XBet: gana Alianza Lima (4,39), empate (3,39), gana Cusco (1,93)

Coolbet: gana Alianza Lima (3,75), empate (3,15), gana Cusco (2,12)

Doradobet: gana Alianza Lima (4,20), empate (3,20), gana Cusco (1,94).

Últimos partidos de Alianza Lima vs Cusco