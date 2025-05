Uno de los episodios polémicos en la derrota de Alianza Lima ante Cienciano tuvo como protagonista al entrenador Néstor Gorosito, quien abandonó el campo de juego en los minutos finales luego de que se cobrará un penal en contra de los íntimos. Dicha situación fue muy cuestionado por el periodista Erick Osores.

En la reciente edición del programa Fútbol en América, el comunicador consideró que la conducta del estratega no corresponde a la de un líder, más allá de que ese suceso desencadenara en su expulsión del cotejo.

Erick Osores apunta con Néstor Gorosito tras abandonar el campo de juego

Si bien Erick Osores reconoció los méritos que tiene Néstor Gorosito en la presente temporada con Alianza Lima, remarcó que su accionar el último viernes en Matute fue inapropiado.

“Néstor Gorosito tiene muchos méritos en Alianza, pero lo del día viernes es una conducta absolutamente inapropiada. No corresponde a un líder lo que hizo Gorosito cruzándose la cancha sin haber recibido la tarjeta roja, como diciendo la culpa es de otros y no es mía ni de nadie por acá”, indicó.

Gorosito reveló por qué dejó la cancha en el final del partido de Alianza Lima

Luego de caer en el Alejandro Villanueva, el popular 'Pipo' Gorosito señaló que se retiró del campo de juego debido a la indignación que le provocó los cobros del árbitro Bruno Pérez.

"¿Hasta cuando? Nosotros llegamos hasta un lugar como cuerpo técnico, ya después viene la cuestión del club. De la parte deportiva ya está y ayer no podía hablar. Me pareció lógico... Yo me voy porque me da vergüenza lo que estaba pasando y me voy de la cancha. Por ahí cruzo la cancha y me tiene que botar. Ves que todo tu trabajo y todas las ilusiones que estamos creando se hacen más difícil de sobrellevar", manifestó hace algunos días ante los medios de comunicación.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

El partido Alianza Lima vs Sao Paulo, por la fecha 4 del grupo D en la Copa Libertadores 2025, se disputará este martes 6 de mayo, desde las 5.00 p. m. (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva.