Gonzalo Núñez sufrió un accidente de tránsito. En la mañana del último miércoles 9 de julio, algunos usuarios en redes sociales registraron el momento en el que el periodista deportivo era atendido por una ambulancia con un gran tumulto de gente alrededor. Horas después de lo sucedido, su compañero Erick Osores explicó qué sucedió con el popular 'Castor'. En la última edición del programa 'Erick y Gonzalo', el comentarista señaló que Núñez chocó con la puerta de otro vehículo y se terminó llevando la peor parte.

Eso sí, resaltó que estaba bien de salud, pero iba a quedarse hospitalizado en la clínica por un fuerte dolor en la columna, el cual tenía que ser monitoreado por los especialistas. Finalmente, le envío un fraterno abrazo y una pronta recuperación para seguir compartiendo programa en sus plataformas digitales.

Gonzalo Núñez sufrió fuerte accidente de tránsito

"Quiero mandarle un saludo muy especial para mi amigo Gonzalo Núñez, quien sufrió un accidente de tránsito. Felizmente, está bien. Duerme en la clínica por un tema de precaución porque tiene un dolor en la columna y lo que trae consigo es tomar precauciones", empezó diciendo Osores.

Posteriormente, relató que el accidente sucedió cuando Núñez se dirigía a su centro de labores. "Hoy (ayer) estaba manejando a la radio, estaba llegando y una puerta de un vehículo se abrió súbitamente. Gonzalo no la pudo esquivar y se terminó llevando la peor parte, pero no tiene fractura, no tiene heridas que lamentar. Ya lo vieron y el tema es el dolor en la parte posterior. Espero que el día viernes ya esté en su casa", añadió.

¿En qué se desempeña Gonzalo Núñez actualmente?

Gonzalo Núñez es uno de los periodistas deportivos más mediáticos del Perú debido a su estilo análisis y fuertes comentarios sobre el deporte rey. En la actualidad, se desempeña como conductor en 'Exitosa Deportes', donde comparte el panel con otros colegas.

Asimismo, ha incursionado en el mundo del streaming junto con su Erick Osores, su amigo de toda la vida. Por medio de su canal de YouTube 'Erick y Gonzalo', ambos periodistas debaten sobre el acontecer deportivo nacional y otras temáticas de interés nacional en el país.