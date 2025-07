El experimentado periodista deportivo lanzó una dura advertencia a Universitario de Deportes previo a la final de infarto ante Los Chankas por la fecha 19 del Apertura 2025. Los hinchas de la Liga 1 serán testigos de una épico cierre del torneo en el Monumental repleto de gente. El vigente bicampeón parte como favorito, pero no la tendrá fácil ante un motivado rival. Es importante destacar que el compromiso se jugará a las 3:00 pm.

En paralelo, en Cajamarca, Alianza Lima espera un desliz de los 'cremas' para soñar con el Apertura 2025. Por este motivo, Erick Osores reveló la compleja fecha 19 que le espera a la 'U'. Presión, drama y fútbol nos depara el cierre del torneo.

¿Qué dijo Erick Osores sobre Universitario vs Los Chankas por la final del Apertura 2025?

El conductor de 'Fútbol en América' encendió las alarmas en el Monumental de Ate. "Universitario ante Los Chankas será un partido durísimo y no estoy diciendo que la 'U' no va a salir campeón. Lo que digo es que va a ser un partido más difícil de lo que piensan", indicó en el programa 'Erick y Gonzalo'.

"Yo creo que Chankas se lo puede empatar. Siento que la 'U' el día sábado no va a salir con el cuchillo entre los dientes, para mí va a salir un poco a manejar el partido y esperar que caiga el gol por inercia. Ojo, Los Chankas saldrán recontra motivados y no por un maletín, si no que si yo fuese de Andahuaylas me estimularía jugar con el gran probablemente campeón", sentenció el experimentado comunicador.

¿Dónde ver Universitario vs Los Chankas?

La transmisión por TV de este encuentro será exclusiva de GOLPERU, que se puede sintonizar únicamente a través de los canales 14 y 714 HD de Movistar TV. Para el extranjero, irá por la señal internacional de GOLTV. Es importante destacar que todos los detalles del cierre del Apertura 2025 también lo tendrás en La República Deportes.

Universitario se enfoca en su última final

Jorge Fossati señaló que la “U” se encuentra enfocada para este duelo, que definirá si se consagra como campeón del Torneo Apertura ante miles de hinchas cremas en Ate.

“En casa contra Chankas será el partido más importante del año para cual ya se está trabajando. No nos permitieron trabajar en la cancha, pero pensamos en recuperarnos y en el día a día de esta semana trabajar sobre detalles para seguir creciendo y llegar a este último partido del Apertura en las mejores condiciones”, declaró el estratega.