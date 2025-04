Erick Osores pide disculpas públicas a Paulo Autuori tras regresar a Sporting Cristal: "Me equivoqué"

Después de 23 años, Paulo Autuori volvió a pisar suelo peruano. Esta vez, el entrenador brasileño llega a Sporting Cristal con el objetivo de sacarlos del mal momento que atraviesan en la Liga 1 y la Copa Libertadores 2025. Varios periodistas brindaron su punto de vista sobre su regreso al Perú. Sin embargo, uno de los que sorprendió al pedirle disculpas públicas en su programa fue Erick Osores. El comunicador le pidió perdón luego de mucho tiempo.

En el programa 'Fútbol en américa', Osores aprovechó sus minutos para disculparse con Paulo Autuori. Según explicó, se debe a las fuertes críticas que hizo contra su persona cuando el estratega estaba en banquillo de la selección peruana en el 2003.

Erick Osores pide perdón a Paulo Autuori tras regresar a Cristal

"Yo lo único que tengo que decir es que, al cabo de unos años, le tengo que pedir públicamente disculpas a Paulo Autuori. Fui realmente excesivo cuando él dirigió a la selección peruana. Hoy, varios años después, tengo que decir que me equivoqué. Si de algo sirve pedir disculpas varios años después, las ofrezco", dijo en el adelanto del programa.

Mientras sus colegas Richard de la Piedra y Óscar del Portal comentaban el regreso de Paulo Autuori, Erick Osores decidió pedir perdón. El comunicador considera que fue excesivo en sus comentarios en aquella época, por lo que decidió rectificarse.

¿Qué dijo Paulo Autuori tras ser nuevo DT de Sporting Cristal?

El entrenador Autuori expresó que Sporting Cristal requiere una contribución respaldada por valores éticos. Además, señaló que, a pesar de la relevancia del campeonato nacional, es fundamental vivir cada día con el lema de ser campeones de la vida, una premisa mucho más profunda y que impactará directamente en los resultados deportivos.

"Una institución como Sporting Cristal, enorme, no necesita ayuda, necesita de contribución. Eso se hace con trabajo, ideas, pero respaldadas por aquello que utiliza a los principios de valores. No hay que ganar por ganar. Mucho trasciende el hecho de ser campeón a nivel deportivo, nosotros tenemos que vivir a diario con la idea de venir a ser campeones de la vida, es mucho más complejo porque decide muchas otras cosas. Saber que nosotros como seres humanos necesitamos trabajar y vivir en equilibrio. Estamos entre el bien y el mal, entre el sí y el no, entre las victorias y derrotas, las alegrías y tristezas, tenemos que vivir con equilibrio", dijo en conferencia de prensa.