Alianza Lima vs Gremio: el once titular que alista Gorosito para el inicio de la serie por la Copa Sudamericana

Alianza Lima tiene listo potente once titular para derrotar a Gremio. Foto: Lr/ESPN

Alianza Lima tiene listo potente once titular para derrotar a Gremio. Foto: Lr/ESPN

Néstor Gorosito tiene en el once titular en mente para el crucial partido ante Gremio por Copa Sudamericana 2025. El excampeón de la Copa Libertadores parte como favorito pese a la gran cantidad de bajas que tiene el gigante brasileño. Sin embargo, el estratega de Alianza Lima presentará un equipo bien equilibrado para contrarrestar al poderoso cuadro de Mano Menezes.

Es importante destacar que el partido de ida se disputará en el estadio Alejandro Villanueva el miércoles 16 de julio a las 7:30 pm , mientras que la vuelta se jugará el miércoles 23 en Arena Do Gremio en la ciudad de Porto Alegre.

PUEDES VER: Canal confirmado Alianza Lima contra Gremio por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2025

Alineaciones para el partido Alianza Lima vs Gremio por Copa Sudamericana 2025

Gorosito pone su once de gala para asegurar el partido de ida. Sergio Peña y los otros fichajes partirán desde la banca de suplentes para no forzar su adaptación en un picante duelo por Copa Sudamericana.

Alianza Lima: Guillermo Vizcarra; Miguel Trauco, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Guillermo Enrique; Erick Noriega, Fernando Gaibor, Alan Cantero; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Gremio: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Walter Kanneman, Marlon Xavier; Mathías Villasanti, Edenílson, Álex Santana; Alysson Edward, André Henrique y Francis Amuzu.

¿Cuáles son las bajas en Gremio para el partido ante Alianza Lima por Copa Sudamericana?

Gremio presenta varias dudas para armar el once titular ante Alianza Lima. La ausencia de Martin Braithwaite, exdelantero del Barcelona y '9' de Dinamarca, es la baja más sensible. Asimismo, los defensores Joao Lucas, Joao Pedro y Rodrigo Ely tampoco podrán aportar su experiencia por diversas lesiones. Otro de los volantes más creativos del equipo como el colombiano Gustavo Cuéllar tampoco estará disponible en el partido de ida. A ello se suma, el delantero uruguayo Christian Olivera que no podrá participar debido a una quemadura sufrida en un accidente doméstico. Por ende, Mano Menezes tendrá que mover la pizarra táctica.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Gremio?

El crucial partido entre Alianza Lima vs Gremio será transmitido por el canal DSports, señal exclusiva de DirecTV. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming de DGO, lo que permitirá a los fanáticos seguir cada jugada de cerca.