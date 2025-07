Alianza Lima recibe a Gremio por los Playoffs de la Copa Sudamericana 2025. El subcampeón de la Liga 1 sueña con la hazaña en el partido de ida. Sin embargo, el equipo de La Victoria registra un alarmante historial en cruces directos ante cuadros brasileños. De esta forma, este miércoles a las 7:30 pm, Gorosito intentará romper la mala racha ante los 'cariocas' en el Estadio Alejandro Villanueva.

Los dirigidos por 'Pipo' no parten como favoritos por el enorme número de derrotas frente a clubes de de Brasil. No obstante, las 6 bajas en el once titular de Gremio podrían emparejar la serie en Lima y en Porto Alegre. Es importante destacar que Alianza se mantiene a la espera del parte médico de Eryc Castillo para usarlo en el cotejo de ida.

¿Cómo luce el historial entre Alianza Lima contra equipos brasileños por Copa Sudamericana?

El conjunto aliancista, desde el año 2000, encajó numerosas derrotas contra equipos brasileños en competiciones internacionales. En su primer encuentro, perdió en dos ocasiones frente a Athletico Paranaense. Posteriormente, en 2002, cayó ante Sao Caetano, y en 2004 y 2007 sufrió cuatro derrotas contra São Paulo.

En 2012, el equipo blanquiazul fue superado por Vasco Da Gama en dos ocasiones, mientras que en 2018 se rindió ante Palmeiras. En 2019, Internacional se sumó a la lista de verdugos, y en 2022, Fortaleza se llevó la victoria.

En 2023, Alianza Lima perdió dos veces contra el poderoso Atlético Mineiro y una ante Paranaense. En la edición anterior, la derrota fue ante Fluminense. Finalmente, empató con São Paulo.

¿Quién es el árbitro del Alianza Lima vs Gremio por Copa Sudamericana?

El experimentado juez cafetero estará acompañado de sus compatriotas John Leon (asistente 1) David Fuentes (asistente 2) y Jhon Ospina (cuarto árbitro). Por su parte, Leonard Mosquera será el encargado del VAR.

Esta será la segunda oportunidad en la que Wilmar Roldán arbitrará un partido internacional de Alianza Lima. El colegiado estuvo presente en la derrota de los íntimos frente a Libertad en Matute por la fecha 1 de fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Gremio?

El primer partido entre Alianza Lima y Gremio, correspondiente al repechaje de la Copa Sudamericana, se jugará este miércoles 16 de julio desde las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva. La revancha tendrá lugar en Porto Alegre el miércoles 23.