De brillar con Universitario a recibir ultimátum en Olimpia. El entrenador Fabián Bustos no la pasa bien desde que dejó su cargo en la 'U', ya que la directiva del histórico club paraguayo le habría dado una última bala para salvar su permanencia como técnico. Lamentablemente, ya no tiene margen de error debido a los malos resultados que encajó desde que llegó a primer equipo.

El futuro del ex-DT de Universitario de Deportes en el club paraguayo parece incierto. Su desempeño no ha logrado convencer al equipo, tras quedar eliminado en fase de grupos de la Copa Libertadores y ubicarse en quinto lugar del Apertura sin conocer la victoria en 5 partidos consecutivos. Por este motivo, en el arranque del Clausura recibió un ultimátum.

¿Cuál es el ultimátum que puso la directiva de Olimpia a Fabián Bustos?

El experimentado periodista guaraní Elvin Kobs encendió las alarmas en las redes sociales: "¿Prueba final? Fabián Bustos no continuaría en Olimpia en caso de no ganarle este domingo a Trinidense. La idea es llegar con racha positiva al clásico y la decisión de cambio podría darse inmediatamente si el equipo no levanta vuelo", publicó en su cuenta oficial de 'X'.

¿Hasta cuándo Fabián Bustos firmó contrato con Olimpia?

Luego de finalizar su etapa en el conjunto estudiantil, el entrenador argentino asumió el mando de Olimpia de Paraguay, equipo que ejecutó la cláusula de salida de Universitario. Es importante destacar que el estratega firmó contrato con el Decano hasta junio de 2026.

Universitario no olvida al entrenador Fabián Bustos

Jorge Fossati luego del triunfo ante Deportivo Garcilaso recordó la campaña de Fabián Bustos. "Estos puntos son tan válidos como los que consiguió el comando técnico anterior, desde la fecha 1 al 8 creo que estuvo Fabián en el cuerpo técnico", reveló en conferencia de prensa.