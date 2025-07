Pedro García, en el programa 'Doble Punta', aplaudió el regreso de Sergio Peña a Alianza Lima luego de 10 años e incluso resaltó sus calidad en el centro del campo. Sin embargo, lanzó una dura advertencia para que tome en cuenta en 'Matute'. La Liga 1 tembló con el fichaje de 'Peñita', ya que es uno de los volantes con más trayectoria internacional de los últimos años.

El '10' peruano jugó en Europa durante mucho tiempo e incluso disputó la Champions League con el Malmo FC. 'Pipo' Gorosito se interesó en él, ya que en la última temporada con PAOK no tenía minutos y a sus 29 años desea relanzar su carrera profesional. No obstante, un detalle podría romper la relación de Sergio Peña con la exigente hinchada aliancista.

¿Qué dijo Pedro García sobre Sergio Peña en su regreso a Alianza Lima?

No es un secreto que las actitudes de Sergio Peña incomodan a varios fanáticos del fútbol e incluso en la selección peruana era muy cuestionado cuando le dieron la '10'. El centrocampista de 29 años suele ser frontal y no aguanta críticas. Justamente, el periodista Pedro García remarcó que este problema puede costarle caro en La Victoria.

"No le va a sumar hacer el gesto de ‘cállense’. Él no tiene que callar a nadie y no tiene que mandar a callar a nadie. La gente se callará sola en la medida en que él cumpla con una gran presentación, su buen fútbol, con hacer goles, con hacer jugar, con demostrar que valió la pena volver al Perú y puntualmente a Alianza Lima. No le sumará nada si está con la cabeza pensando ‘tengo que callarlos’ o con la bronca interna de ‘estos me putean’; eso es interno. No creo que le sume públicamente porque se hace antipático”, reveló el comunicador.

¿Qué posición ocupará Sergio Peña en Alianza Lima?

Aunque 'Peñita' tiene como posición natural el mediocampo, el técnico Néstor Gorosito lo emplearía más como un interior que podría jugar cerca a los delanteros, dependiendo de las circunstancias de cada partido. El futbolista de 29 años sería titular en el once de 'Pipo'. En la última temporada 2024-25 del fútbol europeo, Peña disputó apenas 17 partidos con el Malmö de Suecia y el PAOK de Grecia. El jugador solo logró anotar un gol, brindó dos asistencias y acumuló 1.199 minutos en cancha.