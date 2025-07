Carlos Bustos dejó de ser entrenador de The Strongest luego de sufrir una humillante goleada por 7-2 ante Always Ready, resultado que fue determinante para su salida del club boliviano.

Poco día después fue despido, Deportivo Garcilaso anunció su incorporación como nuevo director técnico para encarar la segunda parte de la temporada 2025.

Carlos Bustos es nuevo DT de Deportivo Garcilaso

El club cusqueño oficializó la llegada del estratega argentino con un mensaje de respaldo y entusiasmo. “Confiamos en su profesionalismo para dejar en alto el nombre de nuestra institución y avanzar con determinación hacia el cumplimiento de nuestros objetivos”, se lee en el comunicado publicado en sus redes sociales. Su llegada se produce tras la salida de Guillermo Duró.

El club anunció la llegada del entrenador.Foto: vía X

The Strongest anuncia salida de Carlos Bustos

Vía X, el club boliviano tuvo un par de palabras para el entrenador de 59. "¡Gracias, profe Bustos! Nos despedimos de un gran profesional. Caballero dentro y fuera de la cancha. Agradecemos su compromiso con la institución y le deseamos mucho éxito a usted y su cuerpo técnico en sus futuros proyectos", escribió el club.

¿Qué dijo Carlos Bustos tras perder con Always Ready?

Al finalizar el encuentro, Bustos no ocultó su malestar por el rendimiento del equipo en el duelo clave por el liderato del torneo boliviano.

"Una presentación muy mala, diría que vergonzosa, sobre todo en el arranque de cada uno de los tiempos. En el primero recibiendo dos goles casi sin saber el partido que estábamos jugando, llegamos al entre tiempo 2-1 y en el segundo recibimos otros dos goles. (...) Es vergonzoso. El fútbol tiene distintas fases en el juego. El trabajo en nuestra fase defensiva de todo el equipo fue malísimo", manifestó ante los medios de comunicación.

"Hay muchas situaciones que sin señalar en lo particular han sido errores de equipos de ligas menores. La parte de la fase defensiva -no quiere decir solo de la parte de atrás- ha sido muy pobre y no se puede conseguir un resultado ni jugar este tipo de partidos de esa manera.", estas declaraciones no fueron bien recibidas al interior del club, lo que habría acelerado su salida.