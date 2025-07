Universitario se llevó un importante triunfo, en Cusco, ante Deportivo Garcilaso por la fecha 18 del Apertura 2025. De este modo, los campeones de la Liga 1 acarician el título del primer torneo del año. La 'U' rompió su mala racha en la 'Ciudad Imperial' y Jorge Fossati valoró el triunfo en conferencia de prensa e incluso recordó a Fabián Bustos en el arranque del torneo.

El bicampeón del fútbol salió ileso de Cusco pese a la presión que Alianza Lima ejerció con la goleada 5-1 ante Binacional. El 'Nono' movió bien sus piezas y la 'garra' de Aldo Corzo salió a relucir con un golazo de cabeza.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre Fabián Bustos en Universitario?

Jorge Fossati luego del triunfo ante Deportivo Garcilaso recordó la campaña de Fabián Bustos. "Estos puntos son tan válidos como los que consiguió el comando técnico anterior, desde la fecha 1 al 8 creo que estuvo Fabián en el cuerpo técnico", reveló en conferencia de prensa.

Corzo dejó firme análisis sobre victoria de Universitario en Cusco

"Complicadísimo. Venir a la altura de Cusco siempre es un partido complicado. Fue un partido bien parejo, ninguno se regaló. Siento que tuvimos más el balón. Esta vez nos tocó de una bola parada. Como siempre digo, agradezco a Dios y a la Virgen. Esto es fecha a fecha, sabíamos que habría presión, pero este equipo está acostumbrado a esto", declaró para las cámaras de L1 Max.

Fossati manda fuerte indirecta sobre por qué la 'U' aún no gana el Apertura

"Venimos a tratar de quedar con el margen suficiente para el último partido. A mi entender, ya deberíamos tener si no hubiese pasado cosas raras en las últimas dos o tres fechas", declaró en un principio.

Posteriormente, cuando el comunicador le consultó a qué se refiere con "cosas raras", Fossati no se guardó nada: "Eres periodista, ¿no ves los partidos? Cuando hay imágenes y/o audios, me parece que aclarar qué fue lo que pasó sería tratarte de tonto, yo sé que tú no lo eres y la gente tampoco. Lo que pasó lo vio todo el mundo", refutó.