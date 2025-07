Gabriel Costa rechaza a Cienciano como reemplazo de Christian Cueva: "Se siente a gusto en Universitario"

El 'Papá' sigue buscando el reemplazante ideal para Christian Cueva, tras su partida a Emelec. El excampeón de la Copa Sudamericana quiere tapar el hueco que dejó 'Aladino', pero no es tan fácil sustituir al '10' peruano. Por este motivo, Carlos Desio y su equipo técnico continúan evaluando a los postulantes.

Una de las opciones que se manejó o de los nombres que se deslizó fue el de Gabriel Costa. Sin embargo, el uruguayo nacionalizado peruano expresó su desinterés por Cienciano para reemplazar a Christian Cueva. De este modo, seguirá cumpliendo su contrato con Universitario.

¿Por qué Gabriel Costa rechazó a Cienciano?

Carlos Dessio confesó en L1 MAX que el volante de Universitario de Deportes rechazó a Cienciano para pelear el puesto en la 'U'. "Pregunté por Gabriel (Costa). Me fijo siempre en los jugadores que me parecen interesantes y no están teniendo minutos, sobre todo en los equipos grandes. Él me dijo que se siente a gusto en la 'U', que va a pelear ahí por un puesto y me pareció bárbaro. En la medida de eso, uno va descartando posibilidades. La idea es traer jugadores que me sirvan", reveló el entrenador del 'Papá'.

Asimismo, el experimentado entrenador consideró que Christian Cueva es "un jugador difícil de reemplazar". "Por ahí podríamos traer a un futbolista más vertical, con más intensidad, no tanto de tenencia como Christian", aclaró el técnico de 52 años de edad.

Christian Cueva sobre Emelec: "La situación es dura"

Cueva reiteró su alegría por esta nueva etapa en su carrera, pero recordó que el club pasa por un momento complicado del cual se mostró confiado en salir en base al trabajo en equipo. "Estoy contento de estar en Emelec. La situación, como dije desde el principio, es dura pero siento que vamos de menos a más, no podemos desviarnos de esa línea. Estamos convencidos de que grupalmente sacamos esto adelante", agregó.

Finalmente, aseguró que encararán el próximo encuentro con la misma actitud que los 3 anteriores, en los cuales la victoria se les escapó al último minuto. "Con la misma propuesta que el equipo siempre sale, a ganar. Siento que de los 3 partidos hay que buscar el lado positivo, no se pierde hasta ahora, pero lo mejor es ganar. Así que a nosotros el resultado que nos importa es ganar, quedarnos con los 3 puntos"