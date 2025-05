Por la fecha 12 del Torneo Apertura, Universitario cayó 1 a 0 contra Alianza Atlético, lo que significó el fin de una larga racha de partidos sin perder de los cremas en el Estadio Monumental. Asimismo, la ‘U’ cayó por segunda vez consecutiva en la Liga 1, algo que causó que muchos empiecen a cuestionar a algunos jugadores del plantel, quienes no se destacan en el plantel titular pese a las diversas oportunidades que reciben por parte de Jorge Fossati.

Una de las opiniones más duras fue la de Mauro Cantoro, exgoleador crema, que señaló a Diego Churín y Gabriel Costa como los peores jugadores del actual plantel de la ‘U’. Para el argentino, ambos no llegan al nivel de otros miembros del plantel y aseguró que alinearlos es dar ventaja al rival, pues no se encuentran en el nivel que el hincha espera.

Mauro Cantoro despotrica contra Diego Churín y Gabriel Costa

En la última edición del programa ‘Desmarcados’, del canal de YouTube Denganche, Mauro Cantoro no dudó en arremeter contra Diego Churín y Gabriel Costa luego de la reciente derrota de Universitario frente a Alianza Atlético. Según su percepción, ninguno de los dos está al nivel de los otros miembros del plantel y aseveró que cuando están en el 11 titular, los rivales de la ‘U’ tienen ventaja.

“A mí no me gusta hablar de los jugadores y echar más leña al fuego, pero Churín y Costa están muy por debajo de su nivel. Jugar con dos jugadores así es dar ventaja. Están muy por debajo de su nivel, lo que no significa que son malos. Es muy pronunciada la diferencia (con los titulares)”, aseveró el ‘Toro’, que jugó en la ‘U’ en 1998 y 1999.

La vez que Mauro Cantoro defendió a Diego Churín tras su llegada a Universitario

A inicios de temporada, poco después de la llegada de Diego Churín a Universitario, Mauro Cantoro defendió a su compatriota de aquellos que lo comparaban con Diego Dorregaray, jugador que también fue criticado por los hinchas. Para el ‘Toro’, Churín tenía potencial para destacar en el fútbol peruano luego del gol que anotó en su debut con la camiseta crema en un partido amistoso frente a Junior de Barranquilla.

“No puedes comparar a Dorregaray con Churín y hay que ver. Ojalá que le vaya bien. Dorregaray, mal que mal, tuvo poco tiempo porque no llegó a las expectativas”, señaló Cantoro en el mes de enero en ‘Desmarcados’.

“Menos mal que hizo el gol, y me ha sorprendido la reacción de la gente. En la jugada creo que pudo haber definido de primera. Imagínate si después no remendaba eso con este gol. (...) La talla que tiene, si lo metes en el área y le tiras centro... hoy en el fútbol local no digo que se pasea, porque no me gusta esa palabra, pero si le agarra el gustito a hacer goles de cabeza…”, agregó en aquel momento.