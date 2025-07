Emelec vs Vinotinto EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido de Christian Cueva por la LigaPro de Ecuador?

Emelec se enfrentará a Vinotinto EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 4 de julio por la fecha 18 de la LigaPro de Ecuador 2024-2025. El encuentro, que tendrá a Christian Cueva como principal protagonista, se jugará desde 4.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) en el estadio George Capwell Banco del Austro. La transmisión estará a cargo de El Canal del Fútbol. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Emelec no levanta cabeza y su actual situación aterroriza a los hinchas del Bombillo. El conjunto de 'Aladino' no ha podido sumar y se encuentra en zona de descenso. Por ello, el duelo ante Vinotinto será crucial para escalar algunas posiciones y no perder la categoría.

Emelec vs Vinotinto: ficha del partido

Partido Emelec vs Vinotinto ¿Cuándo? Sábado 5 de julio del 2025 ¿A qué hora? 4.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? El Canal del Fútbol ¿Dónde? Estadio George Capwell Banco del Austro

¿A qué hora juegan Emelec vs Vinotinto?

En suelo peruano, el compromiso entre Emelec vs Vinotinto por la fecha 18 de la LigaPro de Ecuado se disputará desde las 4.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 3.30 p. m.

Colombia, Ecuador y Perú: 4.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 5.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 6.30 p. m.

¿En qué canal ver Emelec vs Vinotinto?

La transmisión del Emelec vs Vinotinto por la jornada 18 de la LigaPro de Ecuador estará a cargo de El Canal del Fútbol.

Últimos partidos de Emelec

Macará 1 - 1 Emelec, LigaPro

Universidad Católica 1 - 1 Emelec, LigaPro

Emelec 2 - 2 Delfín, LigaPro

Emelec 1 - 0 Orense, LigaPro

El Nacional 2 - 0 Emelec, LigaPro

Emelec vs Vinotinto: cuarteto arbitral