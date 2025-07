El último martes 1 de julio, Álvaro Barco fue presentado a través de una conferencia de prensa en Campomar como director deportivo de Universitario. El exjugador estuvo acompañado de Jean Ferrari, administrador temporal de la 'U'. En una entrevista reciente, el directivo fue consultado por la llegada de Sergio Peña a Alianza Lima. De acuerdo a la última información, el mediocampista de la selección peruana llegó a un acuerdo con el club íntimo, donde se formó, tras su paso por PAOK de Grecia.

Tras la pregunta sobre este refuerzo de Alianza Lima de cara al Torneo Clausura, Álvaro Barco aseguró que no le preocupa, ya que la 'U' tiene un equipo para pelear por todo.

Álvaro Barco opinó sobre la llegada de Sergio Peña a Alianza Lima

"No me preocupa (que Sergio Peña haya llegado a Alianza). Nosotros tenemos un buen equipo que vamos a pelear el campeonato, así que no me preocupa. Me parece bien (su llegada), levanta el nivel", declaró en el programa 'Fútbol Como Cancha' de RPP.

Asimismo, recordó cuando dirigió a Sergio Peña en la San Martín y remarcó que el arribo del volante al fútbol peruano incrementará el nivel que existe.

"Es un jugador que lo tuve en San Martín cuando era chico, trabajamos mucho con él. Me da satisfacción que venga como un jugador importante a nuestro campeonato", agregó.

¿Hasta cuándo será el contrato de Sergio Peña en Alianza Lima?

Según informó Kevin Pacheco, periodista de RPP, Alianza Lima compró a PAOK de Grecia el pase de Sergio Peña. El vínculo será por 3 temporadas. El volante volverá al cuadro íntimo tras 10 años.