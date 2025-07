Paolo Guerrero confirmó que ya no tiene amistad con Juan Manuel Vargas. Hace algunos días, el popular 'Loco' confirmó en el podcast de Jefferson Farfán que ya no tiene ningún vínculo amical con el capitán de la selección peruana. Si bien no quiso entrar en detalles, señaló que hubo un distanciamiento entre ambos luego de que Ricardo Gareca lo 'limpió' de la Bicolor. A partir de estas declaraciones, el 'Depredador' ha decidido responderle y brindar más detalles de esta rencilla.

En conversación con el programa 'Fútbol como cancha', de RPP Noticias, Guerrero contó que habló con Jefferson Farfán tras las polémicas declaraciones de Vargas. Asimismo, enfatizó en que está dispuesto a conversar con el exlateral si se da la oportunidad algún día.

Guerrero respondió a Vargas tras confirmar ruptura de su amistad

Paolo Guerrero señaló que tuvo una gran amistad con Vargas, pero que no ha perdurado con el tiempo. No quiso explicar por qué se rompió esta relación, pero le desea lo mejor. Además, recalcó que nunca hablará mal del 'Loco' ni de ninguna persona.

"Sí vi, le escribí a Jefferson. Le dije que él sabe bien por qué no tuve más contacto con el 'Loco'. Tuvimos una gran amistad, pero en algún momento dejamos de hablar por motivos de la vida. Pero yo encantado (de volver a hablar con él). Yo con él 'Loco' siempre lo he respetado. Nunca me van a escuchar hablar mal de nadie ni mucho menos de él. Teníamos una amistad y que hoy no tenemos. Si se da la oportunidad, yo encantado", respondió.

PUEDES VER: Dueño de Al Hilal rompió en llanto tras eliminar al Manchester City del Mundial de Clubes

¿Qué dijo Vargas sobre su ruptura de amistad con Guerrero?

En el programa 'Enfocados', dirigido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, Vargas fue consultado sobre si extraña a Paolo Guerrero. El 'Loco' dejó en claro que sintió una falta de apoyo por parte del atacante cuando Gareca lo dejó afuera de la Blanquirroja.

“Con Paolo se cortó la amistad. ¿Por qué se cortó? Creo que, en un momento, cuando él estaba en la selección, pensé en protegernos, porque siempre nos protegíamos (Claudio Pizarro, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Juan Manuel Vargas). Cuando ellos quedaron (Farfán y Guerrero) y no Claudio ni yo, pensé que no nos protegerían, porque, cuando no estaba Farfán ni Claudio y sí Paolo y yo, hablamos con (Sergio) Markarián sobre el tema de Panamá. Le dije a Markarián: ‘Jefferson y Claudio tienen que estar’. Yo sentí que Gareca nos ‘limpió’ y que (Guerrero) pudo hacer más”, explicó el exlateral izquierdo.