Los 8 Mejores Brokers de Forex en Peru en 2025

Cada uno de los ocho brókers que seleccioné tiene ventajas únicas que se adaptan a distintos estilos de trading. Ya sea que operes con alta frecuencia o prefieras estrategias a largo plazo, aquí encontrarás una opción sólida.

Ranking de mis 8 Brókers de Forex Recomendados para Traders en Perú

BlackBull Markets – Mejor bróker forex en general para Perú Pepperstone – Bróker con los spreads más bajos Eightcap – Mejor opción para hacer trading con criptomonedas y forex IC Markets – Excelentes spreads estándar FP Markets – Buenas aplicaciones móviles para trading eToro – Mejor bróker para copy trading en forex Interactive Brokers – Ideal para traders de alto volumen IG Group – Mayor variedad de CFDs de forex

En Perú no contamos con un ente regulador específico para el trading online de CFDs y forex. Por eso, es fundamental operar con brókers que estén supervisados por autoridades internacionales que acepten clientes peruanos.

Esto garantiza mayor seguridad para tus fondos y reduce significativamente el riesgo de fraude. Te recomiendo evitar a toda costa los brókers no regulados; en mi experiencia, representan un peligro innecesario.

Las entidades offshore más comunes para traders peruanos incluyen la Securities Commission of the Bahamas (SCB) y la Seychelles Financial Services Authority (FSA). Si además el bróker tiene licencias de ASIC (Australia), FCA (Reino Unido) o CySEC (Europa), es aún mejor.

1.BlackBull Markets – Mejor Bróker Forex en General para Perú

Después de probar varios, BlackBull Markets se posiciona como mi primera opción para traders peruanos. La razón principal es su velocidad de ejecución, una de las más rápidas que he experimentado en cuentas reales.

Las órdenes de mercado se ejecutan en apenas 72 milisegundos, y las órdenes limitadas tardan solo 90 milisegundos. Esta eficiencia marca una diferencia notable en estrategias intradía y scalping.

Además, ofrecen soporte al cliente las 24 horas, alto apalancamiento de hasta 1:500, y compatibilidad con plataformas líderes como MetaTrader 4/5, TradingView y cTrader.

Ventajas de BlackBull Markets

Ejecución ultra rápida en todos los instrumentos

Apalancamiento alto para traders con experiencia

Herramientas efectivas para copy trading

Condiciones competitivas bajo cuentas Raw ECN

Tipos de Cuenta y Spreads

BlackBull ofrece dos tipos principales de cuenta: Estándar y Raw ECN. La cuenta estándar tiene spreads desde 1.2 pips y no cobra comisión por operación.

La cuenta Raw ECN, por otro lado, ofrece spreads desde 0.1 pips, cobrando una comisión de $3.00 por lado. En ambas cuentas puedes acceder a 64 pares de divisas y más de 26,000 instrumentos adicionales.

Aunque no todos los spreads Raw son inferiores al promedio del sector, seis de los diez pares que probé estuvieron por debajo de la media. En algunos casos, las diferencias fueron notables y favorables.

Si además consideramos la comisión baja de $3.00 por lado —que está $0.44 por debajo del promedio del mercado—, las condiciones para el trading a corto plazo son excelentes.

Spreads del Raw Account BlackBull Markets Spread Promedio General 0.64 0.72 EUR/USD 0.14 0.28 USD/JPY 0.45 0.44 GBP/USD 0.43 0.54 AUD/USD 0.3 0.45 USD/CAD 0.41 0.61 EUR/GBP 0.75 0.55 EUR/JPY 0.87 0.74 AUD/JPY 1.1 0.93 USD/SGD 1.3 1.97

Plataformas de Trading

BlackBull es compatible con MetaTrader 4 y 5, dos plataformas ampliamente utilizadas por traders que buscan herramientas avanzadas y personalizables. En MT4 puedes acceder a más de 60 indicadores técnicos, mientras que en MT5 la oferta se amplía a más de 70 indicadores y soporte para acciones en CFDs.

Aunque MT5 ofrece más funciones que MT4, la mayoría de traders en Perú sigue usando MT4 debido a su larga trayectoria en el mercado. Personalmente, uso ambas según la estrategia que quiera ejecutar.

Si tu estilo de trading es más agresivo, como el scalping, te recomiendo cTrader. Esta plataforma está diseñada para una ejecución avanzada, con control total sobre órdenes y visibilidad en profundidad del mercado. Eso te permite ajustar entradas y salidas con precisión quirúrgica. cTrader está disponible solo en la cuenta BlackBull ECN Prime.

También puedes vincular tu cuenta de BlackBull con TradingView, lo cual es excelente si te gusta combinar análisis técnico con estrategias sociales. Esta integración te da acceso a más de 400 indicadores técnicos y a ideas de trading de otros usuarios.

Para operar acciones sin comisiones, BlackBull ofrece la aplicación BlackBull Invest App, que permite comprar y vender acciones directamente. Además, puedes adquirir fracciones de acciones, ideal para invertir en empresas con precios altos por acción.

Herramientas para Copy Trading

BlackBull incorpora opciones de copy trading mediante plataformas reconocidas como ZuluTrade y MyFXBook. A través de ellas, puedes seguir a traders exitosos y copiar sus operaciones de forma automática en tu cuenta.

Tienes acceso a estadísticas detalladas y herramientas de gestión de riesgo, lo cual facilita elegir estrategias según tu perfil de inversión. Esta función es ideal si prefieres un enfoque más pasivo pero igual de técnico.

Velocidades de Ejecución Más Rápidas del Mercado

Durante mis pruebas con BlackBull, comprobé que sus velocidades de ejecución son las más rápidas entre todos los brókers que operan en Perú. Las órdenes limitadas se ejecutaron en 72 milisegundos, mientras que las órdenes de mercado tomaron solo 90 milisegundos.

Entre los ocho brókers que analicé, solo Pepperstone se acercó a ese nivel de rapidez. Esta diferencia es clave para traders que operamos con precisión y no queremos retrasos en la ejecución.

Broker Velocidad de ordenes límite (ms) Velocidad de las órdenes de mercado (ms) BlackBull Markets 72 90 Fusion Markets 79 77 Pepperstone 77 100 IC Markets 134 153 FP Markets 225 96 IG 174 141 Eightcap 143 139 XM 148 184 CMC Markets 138 180 ThinkMarkets 161 248

Casi todos los brókers de buena reputación ofrecen velocidades de ejecución aceptables. Sin embargo, yo siempre busco ejecuciones menores a 100 milisegundos, cuando es posible.

En el mercado forex, los precios se mueven muy rápido, y una ejecución lenta puede exponerte a slippage negativo. Este fenómeno ocurre cuando hay volatilidad y la orden se ejecuta a un precio peor al esperado.

Por experiencia, te puedo decir que velocidades cercanas o inferiores a 100 milisegundos suelen ser suficientes para evitar estos deslizamientos. En este sentido, BlackBull Markets está claramente por debajo de ese umbral en ambos tipos de órdenes.

Estas velocidades se vuelven aún más relevantes considerando que el apalancamiento ofrecido por BlackBull es de hasta 1:500 tanto para forex como para criptomonedas, lo cual no es común en todos los brókers.

BlackBull también pone a tu disposición un Servidor Privado Virtual (VPS). Esta herramienta es esencial si deseas reducir la latencia y operar sin interrupciones.

Con un VPS, puedes reducir la latencia hasta en un 30%, y contar con una disponibilidad del servicio de 99.99%. Si eres scalper o trader intradía, esta solución puede marcar una gran diferencia en tu operativa diaria.

Mi Veredicto sobre BlackBull Markets

Lo que más me gusta de BlackBull Markets es que todo está enfocado en maximizar el éxito en el trading a corto plazo. Su infraestructura ha sido diseñada con ese objetivo claro.

Las ejecuciones rápidas, respaldadas por conectividad FIX API, aseguran que tus operaciones se ejecuten al precio que esperas, sin sorpresas desagradables.

También valoro los spreads bajos en la mayoría de pares, los altos niveles de apalancamiento y las comisiones competitivas. Si eres scalper o haces day trading, definitivamente encontrarás valor en esta propuesta.

2.Pepperstone – Top Broker for Low Forex Spreads

Lo que más me impresiona de Pepperstone es la consistencia de sus spreads bajos, que pueden llegar hasta 0.0 pips y mantenerse ahí.

Al operar con MetaTrader 4/5, cTrader, TradingView o la app propia de Pepperstone, puedes acceder a 93 pares de divisas. Esta variedad permite una flexibilidad operativa ideal para traders técnicos.

También destaco sus velocidades de ejecución rápidas y la disponibilidad de plataformas de copy trading integradas. Todo está diseñado para ofrecer una experiencia fluida y profesional.

Ventajas de Operar con Pepperstone

Spreads bajos y estables con la cuenta Razor

Cinco plataformas de trading de alto nivel

Herramientas adicionales de trading muy útiles

Alta puntuación en confianza de usuarios

Spreads Consistentemente Bajos

La cuenta Razor de Pepperstone —también conocida como cuenta Raw— ofrece condiciones similares a las del mercado interbancario. Esto se traduce en spreads desde 0.0 pips durante buena parte del día.

Probé personalmente los spreads de los principales pares de divisas y todos superaron el promedio del sector para cuentas ECN. Esta consistencia es clave si haces scalping o trading de alta frecuencia.

Lo mejor es que estos spreads no solo aparecen en momentos puntuales, sino que se mantienen estables durante horas, lo cual es raro en muchos brókers.

Pares de Forex Spread Promedio de la Pepperstone Razor Account Promedio de la industria del Raw Spread AUD/USD 0.19 0.42 EUR/USD 0.19 0.27 GBP/USD 0.41 0.54 USD/CAD 0.61 0.62 USD/CHF 0.39 0.71 USD/JPY 0.36 0.48

Como puedes ver, los spreads que ofrece Pepperstone suelen ser mucho más ajustados que el promedio de la industria, incluso en pares menos comunes.

Es habitual que los brókers ofrezcan spreads reducidos en pares populares como el EUR/USD, pero luego amplíen notablemente el spread en pares como USD/CHF. Sin embargo, Pepperstone logra mantener spreads bajos en toda su oferta.

Durante mis pruebas, noté que esos spreads bajos se mantenían durante todo el día, lo cual es inusual en el mercado. Aunque es natural que los spreads fluctúen, los pares más operados suelen mantenerse cerca del spread mínimo.

Analicé varios pares principales y me sorprendió la frecuencia con la que Pepperstone ofrecía el precio mínimo. Esta consistencia es ideal para quienes buscan aprovechar cada punto en su operativa diaria.

Broker AUDUSD EURUSD GBPUSD USDCAD USDCHF USDJPY Pepperstone 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% FP Markets 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 86.96% 100.00% EightCap 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 86.96% 100.00% Admiral Markets 100.00% 99.57% 79.13% 95.22% 100.00% 100.00% Blackbull Markets 100.00% 100.00% 95.65% 95.65% 65.22% 65.22% IC Markets 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 86.96% 100.00% Axi 100.00% 100.00% 65.22% 91.30% 60.87% 78.26% CMC Markets 100.00% 95.65% 65.22% 86.96% 65.22% 78.26%

Otros brókers como FP Markets y Eightcap también mantienen spreads mínimos en pares comunes, lo cual resulta bastante positivo. Sin embargo, noté que en algunos pares menos líquidos, como el USD/CHF, tienden a desviarse ligeramente de esos mínimos.

En cambio, Pepperstone logró mantener el spread mínimo incluso en este par, lo cual refleja un mayor control sobre su estructura de precios. Esto es clave si operas con frecuencia durante sesiones de baja volatilidad.

Herramientas de Trading de Primer Nivel

El conjunto de plataformas que ofrece Pepperstone es realmente robusto. Soporta todos los softwares líderes del mercado: MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader y TradingView.

Además, cuenta con su propia aplicación de trading, que incluye herramientas gráficas avanzadas, análisis técnico integrado y acceso directo a órdenes.

Al profundizar en sus funciones, encontré que ofrece varias soluciones para copy trading. Puedes usar la app de Copy Trading de Pepperstone, cTrader Copy si utilizas cTrader, y MetaTrader Signals en caso trabajes con MT4 o MT5.

Estas herramientas vienen con filtros personalizables y parámetros de riesgo, lo que facilita encontrar y seguir traders según tu perfil. La app de copy trading es fácil de configurar y permite fondear tu cuenta directamente desde la misma aplicación.

Mi Veredicto sobre Pepperstone

Los costos de trading competitivos de Pepperstone lo colocan en una posición destacada en esta lista. Me gusta que ofrezca precios desde 0.0 pips en pares populares.

Pero lo más notable es que estos precios se mantienen estables durante el día, algo que pocos brókers logran. A eso se suma el soporte para plataformas líderes, herramientas avanzadas y una ejecución sólida y rápida.

En conjunto, Pepperstone es una opción completa y profesional, ideal para traders serios que buscan eficiencia y control en cada operación.

3.Eightcap – Mejor Opción para Operar Criptomonedas y Forex

Eightcap es un bróker forex muy sólido, pero también destaca por ofrecer una amplia gama de instrumentos, especialmente en el ámbito cripto.

Una de las cosas que más me llamó la atención fue que sus spreads Raw superaron el promedio de la industria en todos los pares que probé. Incluso los spreads estándar fueron competitivos.

Además, Eightcap tiene un enfoque fuerte en automatización, no solo mediante Expert Advisors (EAs) en MetaTrader 4 y 5, sino también con Capitalise.ai, una herramienta sin código.

Ventajas de Eightcap

Acceso a 95 criptomonedas en ciertas plataformas

Spreads competitivos en cuentas Raw y Estándar

Herramientas útiles para operar con eficiencia

Apertura de cuenta rápida y apta para principiantes

Amplia Gama de CFDs Competitivos

Ningún otro bróker de esta lista ofrece los 95 CFDs de criptomonedas que encontrarás en Eightcap. En MetaTrader 4 esta cifra baja a 79, pero sigue siendo muy superior al promedio del mercado.

Si usas MetaTrader 5 o TradingView, accedes a la oferta completa de 95 criptos. Esta variedad es excelente para diversificar estrategias más allá del forex.

Eightcap también ofrece 56 pares de divisas. Aunque no es la lista más extensa, es más que suficiente para construir un portafolio sólido y balanceado.

Además, puedes operar 8 materias primas (incluyendo oro, plata y energía), 16 índices globales y más de 600 acciones bursátiles.

Condiciones de Cuenta: Raw vs. Estándar

Eightcap permite elegir entre su cuenta RAW, que ofrece spreads desde 0 pips y un promedio inferior a 0.10 pips en EUR/USD, más comisión de USD $3.00.

La cuenta Estándar también tiene precios competitivos. En mi análisis, el spread más bajo fue en el EUR/USD, con un promedio de 1 pip, lo cual está 0.2 pips por debajo del promedio industrial.

Aunque los spreads estándar son un poco más amplios que en la cuenta RAW, no tienen comisión adicional, lo cual equilibra bien el costo de operación.

Herramientas Potentes para Trading Algorítmico

Eightcap es compatible con MetaTrader 4 y 5, ambas plataformas ideales para trading algorítmico con Expert Advisors (EAs). Puedes usar bots gratuitos o de pago, o crear el tuyo si sabes programar.

MT4 utiliza MQL4 y MT5, MQL5, lo cual ofrece una estructura potente para traders técnicos. El marketplace de MT4, en particular, tiene una comunidad muy activa.

Para quienes no saben programar, Capitalise.ai permite crear estrategias automatizadas escribiendo comandos en inglés natural. Por ejemplo, pude definir una acción como:

"Comprar EUR/USD si el RSI cae por debajo de 30 y el precio sube 1%".

Capitalise.ai ejecutó toda la lógica automáticamente.

Puedes probar la estrategia en modo simulado o ejecutarla en tiempo real. Es una herramienta muy útil para automatizar sin conocimientos técnicos.

Mi Veredicto sobre Eightcap

Considero que Eightcap es uno de los mejores brókers para trading automatizado en forex. MT4 y MT5 ya son excelentes para este fin, pero Capitalise.ai lleva la automatización a otro nivel.

Lo que realmente destaca es la amplia gama de criptomonedas disponibles. Con 95 instrumentos cripto, supera ampliamente a los demás brókers de esta lista.

4.IC Markets – Spreads Estándar Excelentes

IC Markets ofrece compatibilidad total con las principales plataformas de trading: MetaTrader 4 y 5, cTrader y TradingView. Esta versatilidad lo convierte en una excelente opción para traders que buscan eficiencia operativa.

Sus spreads Raw son muy ajustados en los pares más operados, pero lo que más destaco es que sus spreads Estándar están entre los más bajos del sector. Además, los traders de alto volumen pueden acceder a descuentos adicionales gracias al programa de reembolsos Raw Trader Plus.

Ventajas de IC Markets

Excelente variedad de plataformas profesionales

Spreads ajustados y consistentes

Reembolsos para traders de alto volumen

Sin comisiones por depósito, retiro ni inactividad

Spreads Estándar por Encima del Promedio

Los spreads Estándar sin comisión de IC Markets son de los más competitivos que he visto para traders en Perú. Muchos pares promedian menos de 1 pip, lo cual reduce significativamente los costos operativos.

Spreads de la cuenta Standard EUR/USD USD/JPY GBP/USD AUD/USD USD/CAD EUR/GBP EUR/JPY AUD/JPY Spread Promedio de IC Markets 0.82 0.94 1.03 0.83 1.05 1.27 1.3 1.5 Promedio del Sector 1.2 1.4 1.6 1.5 1.8 1.5 1.9 2.1

Todos los pares que analicé mostraron spreads por debajo del promedio industrial, especialmente el EUR/USD y AUD/USD, con promedios de 0.82 y 0.83 pips, respectivamente.

Spreads Raw y Reembolsos por Volumen

En cuanto a los spreads Raw, también encontré resultados sobresalientes. En mis pruebas, el EUR/USD promedió 0.02 pips, y el AUD/USD solo 0.03 pips, en comparación con promedios del mercado de 0.28 y 0.45 pips.

Estas operaciones Raw sí incluyen comisión, pero si operas con volumen alto puedes beneficiarte del programa Raw Trader Plus. Al cerrar más de 2,000 lotes por mes, puedes obtener un reembolso de $2.50 por lote, lo cual es un incentivo muy atractivo.

Mi Veredicto sobre IC Markets

Aunque lo más destacado son los spreads Estándar, me sorprendió positivamente el rendimiento general de IC Markets en todos los aspectos. Hay ahorros significativos en costos, especialmente si calificas para los reembolsos por volumen.

El soporte para todas las plataformas de trading líderes del mercado refuerza aún más su posición como una opción profesional y completa para traders peruanos exigentes.

5.FP Markets – Excelentes Aplicaciones Móviles para Trading

FP Markets facilita el trading desde el móvil gracias a sus potentes apps para iOS y Android, complementadas por su propia aplicación de Social Trading.

Además, este bróker ofrece una de las mejores gamas de CFDs disponibles en Perú, con más de 10,000 acciones en CFDs y más de 70 pares de divisas. Su servicio al cliente está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.

Ventajas de FP Markets

Aplicaciones móviles de alta calidad

Más de 10,000 CFDs disponibles

Atención al cliente 24/7

Herramientas de investigación avanzadas

Plataformas de Trading para Todos los Estilos

FP Markets cuenta con una selección robusta de plataformas que se adaptan a cualquier estilo de trading y nivel de experiencia.

MetaTrader 4 (MT4): Ideal para trading automatizado, con 30 indicadores técnicos, 23 objetos analíticos y 9 marcos temporales. Soporta Expert Advisors (EAs) y copy trading.

MetaTrader 5 (MT5): Versión mejorada para trading multiactivo, con 38 indicadores, 21 marcos temporales y 44 herramientas analíticas. Compatible con CFDs de acciones.

cTrader: Diseñada para trading ECN con profundidad de mercado (DOM) y soluciones algorítmicas tipo cBot. Perfecta para scalping con plugins gratuitos y de pago.

TradingView: Ofrece más de 400 indicadores y 110 herramientas de análisis, junto con una comunidad social muy activa para compartir ideas de mercado.

Cada plataforma se adapta a una estrategia específica: MT4 para automatización clásica, MT5 para portafolios multiactivos, cTrader para precisión técnica, y TradingView para análisis visual profundo.

Oferta Amplia de CFDs Diversificados

FP Markets ofrece más de 70 pares forex, incluyendo principales, menores y divisas exóticas. Para traders en América Latina, están disponibles pares con peso colombiano, chileno, real brasileño y peso mexicano.

Más allá del forex, ofrece una gran variedad en otros mercados. Incluye 11 criptomonedas, 22 índices, 45 ETFs, 12 materias primas, metales, y 2 mercados de bonos.

Lo más destacado es el acceso a más de 10,000 acciones en CFDs, aunque estas no están disponibles en la plataforma MT4. Este abanico brinda múltiples opciones para diversificar tu portafolio.

Servicio al Cliente de Alta Calidad

FP Markets proporciona atención en español y en más de 11 idiomas adicionales. Puedes contactar a través de teléfono, correo electrónico, chat en vivo y hasta por redes sociales.

Durante mis pruebas, me sorprendió gratamente saber que pude contactar soporte a cualquier hora del día, todos los días de la semana. Esto es ideal si necesitas asistencia fuera del horario del mercado.

Mi Veredicto sobre FP Markets

Valoro mucho a los brókers que priorizan la atención al cliente, y en ese aspecto, FP Markets destaca. Su enfoque en el trading móvil es muy superior al de la competencia.

La gran variedad de más de 10,000 CFDs disponibles es excelente para traders que buscan instrumentos diversos y oportunidades de expansión. Es una plataforma fuerte, accesible y altamente funcional para traders peruanos.

6.eToro – Mejor Bróker para Copy Trading en Forex

eToro es una plataforma de trading desarrollada especialmente para el copy trading y la inversión social, con funciones únicas que maximizan esta experiencia.

Su plataforma propietaria facilita navegar entre miles de perfiles para copiar estrategias. Se pueden operar siete clases de activos, y también ganar dinero permitiendo que otros copien tus operaciones.

Ventajas de eToro

Herramientas avanzadas para copy trading

Posibilidad de generar ingresos como Popular Investor

Amplia variedad de CFDs

Buen contenido educativo y formativo

CopyTrader™ y Portafolios Inteligentes

El sistema CopyTrader™ de eToro lo distingue en el universo del trading social. Con una red de más de 50 millones de usuarios, tienes muchas opciones para elegir a quién seguir.

La plataforma permite filtrar traders según métricas de rendimiento, nivel de riesgo y estrategia operativa, facilitando encontrar un perfil alineado a tus objetivos personales.

Los Smart Portfolios llevan esta experiencia más lejos. Agrupan a los traders más exitosos o temas de mercado en estrategias gestionadas que se reequilibran automáticamente con base en su rendimiento.

Puedes, por ejemplo, invertir en un portafolio inteligente enfocado en traders de criptomonedas o en sectores económicos específicos. Todo está gestionado por el comité de inversión de eToro.

Además, eToro ofrece el programa Popular Investor, donde los traders exitosos pueden ganar hasta 1.5% sobre los activos que otros copian. Esto incentiva a compartir estrategias ganadoras.

Contenido Educativo de Calidad

Una de las fortalezas de eToro es su enfoque accesible. Esto implica respaldar sus servicios con educación de calidad para sus usuarios.

Encontré múltiples artículos educativos en su web, junto con una sección completa sobre trading responsable, muy útil para evitar que los principiantes sigan ciegamente estrategias sin criterio.

La Academia de eToro profundiza más con cursos estructurados. El curso “CFD Trading para Principiantes”, por ejemplo, dura 51 minutos en 7 lecciones, brindando una base sólida para nuevos traders.

También hay contenidos avanzados y nuevos cursos se publican con frecuencia. Ofrecen sesiones en vivo de una hora, no interactivas, pero útiles si prefieres aprender en formato directo.

Mi Veredicto sobre eToro

Debo aclarar que eToro está orientado principalmente al copy trading y la inversión social. Si no te interesa este enfoque, puede que no sea para ti.

Sin embargo, sus herramientas de copia son de las más completas que he probado. Además, el bróker se toma muy en serio la formación de sus usuarios.

En resumen, si buscas automatizar tus inversiones siguiendo a traders expertos, eToro te ofrece una plataforma sólida, educativa y rentable.

7.Interactive Brokers – Buena Opción para Traders de Alto Volumen

Interactive Brokers (IB) es un bróker recomendado para traders más avanzados, especialmente aquellos que operan con alto volumen y buscan eficiencia en costos.

Si tu objetivo es operar una gran diversidad de instrumentos desde una sola plataforma, IB tiene todo lo que necesitas. A mayor volumen mensual, más ahorro obtienes gracias a sus descuentos por niveles.

Ventajas de Interactive Brokers

Descuentos progresivos por volumen de operaciones

Plataformas avanzadas para traders institucionales

Trading multiactivo en una sola interfaz

Cotizaciones en tiempo real y herramientas analíticas

Capacidades Avanzadas con la Plataforma TWS

IB se centra en su plataforma insignia Trader Workstation (TWS), diseñada para traders sofisticados que necesitan herramientas de nivel institucional.

TWS ofrece acceso directo al mercado y permite operar con instrumentos complejos como spreads inter-commodities o combinaciones de opciones, funciones no disponibles en plataformas minoristas comunes.

La plataforma destaca en trading algorítmico con APIs compatibles con Python, Java y C++, lo que permite construir estrategias personalizadas con datos de mercado en tiempo real y órdenes multi-leg.

Además, TWS permite integrar múltiples clases de activos en una sola vista. Puedes analizar correlaciones entre divisas y acciones, operar futuros de divisas junto con spot FX, y acceder a mercados de bonos globales.

Las herramientas de gestión de riesgo en tiempo real completan esta propuesta, brindando una visión integral del rendimiento de tu portafolio multiactivo.

Descuentos por Comisiones Según el Volumen

Con Interactive Brokers, pagas comisiones basadas en tu volumen mensual. Si operas menos de $1 millón al mes, pagarás una comisión de 0.20 x el valor de la operación, con un mínimo de $2 por orden.

A medida que aumentas tu volumen, el costo baja: 0.15, luego 0.10, y finalmente 0.08, según el escalón alcanzado. Este sistema beneficia considerablemente a los traders de alto volumen.

Para un trader ocasional, estos descuentos no son relevantes, pero si operas muchas posiciones por mes, el ahorro puede ser significativo.

Mi Veredicto sobre Interactive Brokers

Sé que no todos van a disfrutar usar IB, especialmente si están acostumbrados a MetaTrader 4, 5 o TradingView, plataformas que no están disponibles aquí.

Sin embargo, si eres un trader que opera con alto volumen, los descuentos por comisiones realmente valen la pena. Y la capacidad de gestionar múltiples instrumentos avanzados desde una sola plataforma es una gran ventaja operativa.

8.IG Group – Mayor Variedad de CFDs de Forex

IG Group es uno de los brókers más consolidados del mercado, con presencia desde 1974 y licencias en más de 10 jurisdicciones. Para operar desde Perú, la empresa cuenta con regulación en Bermudas a través de IG International.

Su gran fortaleza es la oferta de 110 pares de divisas, incluyendo pares latinoamericanos. Además, integra herramientas propias como IG Charts, junto con ProRealTime y Autochartist, ideales para análisis técnico avanzado.

Ventajas de IG Group

Mayor cantidad de pares de divisas en esta lista

Plataforma propia funcional y moderna

Licencias internacionales de alta reputación

Múltiples métodos de depósito y retiro

Variedad Inigualable de Pares y Mercados

Ningún otro bróker en esta lista ofrece una variedad de instrumentos tan extensa como IG Group. Puedes operar con:

110 pares de forex, incluyendo USD/MXN y otras divisas latinoamericanas

Más de 13,000 acciones en CFDs

13 criptomonedas, más el índice Crypto 10

11 metales, 7 energías y 23 commodities agrícolas

Más de 2,000 ETFs

130 índices bursátiles

14 bonos y títulos del tesoro

Además, IG permite operar más allá de los CFDs tradicionales. Ofrece CFDs sobre tasas de interés, opciones, futuros y spot trading, incluyendo productos de fin de semana, carteras temáticas e incluso IPOs de acciones.

Para los traders peruanos que buscan diversificación real, IG es una de las mejores opciones. No obstante, mis pruebas mostraron que los spreads son ligeramente más altos que el promedio del mercado.

Spreads: Buenos en Algunos Pares, Ligeramente Caros en Promedio

Aunque algunos pares como el EUR/USD ofrecieron spreads inferiores al promedio, el spread promedio general fue de 0.74 pips, un poco por encima del estándar del sector, que es de 0.72 pips.

Esto no quiere decir que los costos sean elevados, pero esa pequeña diferencia fue suficiente para no colocar a IG más arriba en mi ranking personal.

Plataforma Propietaria de Buen Nivel

Probé la plataforma IG Core y me dejó una impresión bastante positiva. Está disponible para dispositivos móviles, tablets y navegadores web, por lo que puedes operar desde cualquier lugar.

Incluye funciones básicas como listas de seguimiento, alertas de precios y ejecución rápida de operaciones. Una herramienta destacada es el stop-loss garantizado, útil para controlar el riesgo en mercados volátiles.

También integra Autochartist, que permite reconocer automáticamente patrones gráficos, y ProRealTime, una herramienta avanzada con más de 100 indicadores técnicos para análisis profundo.

Mi Veredicto sobre IG Group

Con una oferta tan amplia de pares forex, IG Group tenía que estar en esta lista. Su cobertura global y herramientas de análisis lo hacen destacar.

Me habría gustado ver spreads más ajustados en general, aunque algunos pares sí presentaron buenas condiciones. Aun así, IG es una opción sólida para traders que buscan diversidad y herramientas de análisis avanzadas.

“Este análisis representa exactamente lo que necesitan los traders peruanos en 2025: una evaluación práctica, enfocada en condiciones reales de mercado, plataformas de calidad y opciones diversificadas. Desde BlackBull hasta IG Group, cada bróker ha sido examinado con la mirada de un trader serio. Esta guía no solo orienta, sino que capacita al inversor.”, Justin Grossbard, experto en Forex y cofundador de BrokersRegulados

¿Cuál es el Mejor Bróker Forex para Perú en 2025?

Elegí BlackBull Markets como el mejor bróker forex para Perú en 2025, principalmente por sus condiciones de trading superiores.

Ofrecen las velocidades de ejecución más rápidas para traders peruanos, junto con altos niveles de apalancamiento y spreads Raw por debajo del promedio. Estas condiciones son ideales para traders a corto plazo que valoran cada fracción de pip.

Sin embargo, también valoré mucho a otros brókers. Pepperstone, por ejemplo, tiene spreads consistentemente bajos, perfectos para quienes buscan estabilidad operativa durante todo el día. Eightcap ocupó el tercer lugar gracias a su incomparable oferta de criptomonedas.

Por eso te recomiendo revisar toda la lista completa. Cada bróker tiene algo único que ofrecer y podrías encontrar una opción interesante en puestos más bajos del ranking.

¿Qué plataforma es mejor para Forex?

MetaTrader 4 es la plataforma más popular entre traders forex, diseñada específicamente para operar con CFDs de divisas. Sin embargo, muchos traders prefieren MetaTrader 5 por sus herramientas ampliadas.

MT5 ofrece 38 indicadores técnicos frente a los 30 de MT4, y 44 objetos analíticos en lugar de 23. Ambas plataformas permiten usar Expert Advisors (EAs), con posibilidad de programar los tuyos o utilizar herramientas sin código como Capitalise.ai, si tu bróker la soporta.

TradingView también es una excelente opción, ya que cuenta con más de 400 indicadores técnicos y una comunidad social activa para compartir análisis de mercado.

Preguntas Frecuentes sobre Trading Forex en Perú (FAQs)

¿Cuál es el mejor mercado para operar en Forex?

Depende de tu estrategia, pero los mercados más populares suelen ser los mejores. Tienen alta liquidez y spreads ajustados, como EUR/USD o AUD/USD.

¿Qué bróker es mejor para operar en Forex en TradingView?

Mis recomendaciones son BlackBull Markets, Pepperstone y Eightcap. Todas estas plataformas funcionan con TradingView, que incluye más de 400 indicadores y 110 herramientas gráficas inteligentes.

Pepperstone ofrece los spreads más bajos de forma consistente. Eightcap lidera en criptomonedas. BlackBull se destaca en velocidad de ejecución.

¿Cómo puedo invertir en Forex en Perú?

Solo necesitas elegir un bróker que acepte clientes peruanos. Todos los que mencioné arriba aceptan traders de Perú y están regulados internacionalmente.

Abre una cuenta, completa el proceso de verificación, deposita fondos y empieza a operar. Muchos brókers ofrecen cuentas demo para practicar antes de operar con dinero real.

Dado que Perú no tiene un regulador local exclusivo, busca brókers licenciados por entidades como la SCB (Bahamas), ASIC (Australia) o FCA (Reino Unido) para mayor seguridad.

¿Dónde comprar opciones en Perú?

Dos excelentes opciones para operar opciones desde Perú son Interactive Brokers y IG. IB ofrece más de 6,000 opciones como parte de su portafolio multiactivo. IG también incluye opciones dentro de su amplia oferta de CFDs.

¿Cuánto cobra un bróker en Perú?

Los brókers cobran mediante comisiones y spreads. En cuentas Estándar solo pagas el spread; cualquier valor cercano a 1 pip o menos es competitivo.

En cuentas Raw, pagarás spreads más bajos y una comisión por operación, pero el costo total suele ser menor para traders activos.

¿Cuál es la mejor aplicación para invertir en Perú?

Las mejores apps para invertir en Perú son MetaTrader 5 y TradingView. MT5 ofrece más herramientas analíticas que MT4 y soporta trading automatizado con EAs.

TradingView es aún más potente en análisis, con una comunidad activa y herramientas gráficas de nivel profesional.

"La información contenida en este artículo tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No constituye asesoramiento financiero, legal ni de inversión. Las inversiones en instrumentos financieros como divisas, criptomonedas, acciones o derivados conlleva riesgos significativos y podrían no ser adecuadas para todos los perfiles de inversores. Este artículo tiene fines informativos. Invertir en mercados financieros conlleva riesgos. Consulte a un asesor financiero autorizado antes de tomar decisiones."