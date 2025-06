Fossati habló sobre el enojo de Di Benedetto tras ser sustituido en Universitario: "Para mí es un..."

Universitario de Deportes se acerca al título del Torneo Apertura 2025, tras derrotar 2-0 a Atlético Grau por la fecha pendiente de la Liga 1. Sin embargo, surgió una polémica en el partido de la 'U' entre Di Benedetto y el 'Nono' en los minutos finales del cotejo. El defensa central no le agradó la idea de ser cambiado y refutó la decisión del experimentado entrenador. El enojó del zaguero rápidamente se viralizó, pero Jorge Fossati puso los paños fríos y soltó un 'gancho' al argentino.

La 'U' huele a campeón del Apertura. El vigente bicampeón del fútbol peruano fue superior en condición de visita y ahora afrontarán 2 finales con la responsabilidad del caso. Sin duda, la ilusión de los 'cremas' crece con la posibilidad de ganar otro torneo corto de manera consecutiva e incluso el 'Nono' moverá sus fichas para liquidar el campeonato en la 'last lap', aunque se incomoden algunas figuras de Universitario.

¿Qué dijo Jorge Fossati, tras el enojo de Di Benedetto?

"Por suerte cuando alguien sale en Universitario o es cambiado, no lo hace contento. Seguro Di Benedetto pensó que lo veía mal, y lo sacó porque tenía amarilla, y también vi que lo atendieron los médicos, aunque él me dijo que no tenía molestias en los gemelos. Él vive enojado, pero razona, se le pasa rápido, es un gran profesional y una gran persona, y para mí es un jugador que le ha dado muchísimo a Universitario", reveló el 'Nono' Fossati.

El análisis de Fossati previo a las 2 finales del Apertura 2025

"El estado del campo de juego dificultó la exhibición de las cualidades de ambos equipos. Sin embargo, el conjunto local demostró su capacidad para luchar en momentos críticos y también para desarrollar un buen juego cuando las circunstancias lo permitieron. El entrenador destacó el rendimiento del equipo, subrayando la importancia de este triunfo. Además, Fossati enfatizó la necesidad de continuar trabajando con humildad y autocrítica, con el objetivo de mejorar en cada encuentro venidero. Tenemos que seguir trabajando con humildad y autocrítica para llegar al próximo partido cada vez un poco mejor".