Mr. Peet, fiel a su estilo, soltó fuertes comentarios contra Raúl Ruidíaz luego de analizar su deslucida participación en la derrota de Atlético Grau contra Universitario de Deportes por la fecha pendiente del Torneo Apertura 2025. El experimentado periodista deportivo, en su programa 'Madrugol', lapidó por falta de efectividad al flamante fichaje del club piurano e incluso comprendió la decisión de Jean Ferrari por no llevarlo al bicampeón de la Liga 1.

La 'Pulga' no termina de convencer y al parecer se le está acabando la pólvora. Sin duda, a los 34 años de edad, el rendimiento futbolístico baja y al enfrentarse a una de las mejores defensa del torneo es más notorio. El '9' peruano le regaló sus mejores años a la 'U', pero su presente genera intriga a los hinchas del fútbol peruano.

¿Qué dijo Mr. Peet del partido de Raúl Ruidíaz ante Universitario?

El comunicador no tuvo piedad en sus ácidos comentarios contra el '9' de Atlético de Piura: "Ahora entiendo el motivo por el que Jean Ferrari no fichó a Raúl Ruidíaz. Él ya no es el mismo y no convence. Raúl falla goles decisivos y no quiero entrar en ese tontería de que se dejó con la 'U', ya que con Alianza Lima también erró goles claros", enfatizó el Mr. Peet. Además, soltó todo el arsenal en 'Madrugol' con una picante opinión. "Lo cierto es que con sus últimas actuaciones le está dando la razón a Universitario y a Jean Ferrari para no contratarlo", disparó Peter Arévalo.

Raúl Ruidíaz entonó cántico de Universitario horas antes de jugar con Atlético Grau

A través de su cuenta de Instagram, el atacante de 34 años tomó por sorpresa a sus seguidores al dedicar un mensaje a la Trinchera Norte, la barra oficial de Universitario. La 'Pulga' compartió una imagen de su archivo personal junto al mensaje: "Contento porque volveré a verlos, Trinchera Norte". Además, publicó un video en el que aparece entonando una canción clásica del equipo merengue.

"Hoy se bebe. Cuando salen a la cancha, es como una avalancha de amor al Perú. Y mi corazón se ensancha, y todos en mancha gritan 'Dale U'", se escucha de fondo.