El fracaso de Chile en las Eliminatorias 2026 todavía sigue generando repercusiones. La herida por no clasificar a la Copa del Mundo todavía sigue abierta y, desde diversos sectores, señalan a Ricardo Gareca como el principal responsable. A pesar de que ya pasaron varias semanas, la prensa sureña sorprendió con una despiadada crítica.

Desde el vecino país no fueron ajenos a las recientes declaraciones que brindó el 'Tigre' en territorio argentino. El estratega de 67 años sorprendió al hablar de su futuro y los proyectos que desea asumir.

Prensa chilena ataca a Ricardo Gareca

"Ricardo Gareca dejó la banca de la selección chilena, tras una campaña desesperantemente horrible. El técnico dejó el país y ahora quiere seguir en el rubro técnico. Que alguien le avise que lo hace pésimo", señaló en su artículo el medio Redgol.

En ese sentido, el citado medio no tuvo piedad de Ricardo Gareca y no dudó en calificarlo de flojo. "Claramente, en la Selección Chilena no volverá a dirigir. No solamente se fue por la ventana de La Roja, sino que ni siquiera hizo un pequeño esfuerzo por congraciarse con todo un país. Flojera o estilo propio, lo que sea, estuvo mal. (...) Gareca sueña con seguir esparciendo su flojera por el mundo del fútbol. El Tigre fue un fantasma que solo penaba en Juan Pinto Durán", agregaron.

Reacción de la prensa chilena a las declaraciones de Gareca. Foto: Redgol

Ricardo Gareca quiere seguir dirigiendo

Durante una conversación con el medio 'Velez 670 Radio', el extécnico de la selección peruana fue consultado sobre la posibilidad de asumir un cargo de manager. “Sigo pensando como técnico, no me desagrada ser manager. Ya tengo una edad avanzada, pero me siento bien. Sigo con fuerzas de estar adelante de un proyecto", estas fueron las palabras que desataron la furia de la prensa chilena.

"El futuro mío es incierto, siempre en esta carrera es así. No sabemos para dónde vamos, pero ahora tratar de acomodarnos otra vez a Buenos Aires. Fue un año y pico bastante duro allá (Chile), ahora tratar de acomodarnos. Y si me gusta algo, ponerme a trabajar", concluyó.

¿Cómo le fue a Ricardo Gareca en la selección chilena?

Ricardo Gareca dirigió a la selección chilena en 17 ocasiones, entre partidos amistosos y oficiales. Su cosecha al mando de la Roja fueron 4 victorias, 4 empates y 9 derrotas.