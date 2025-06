El 'Loco' Vargas estuvo junto al 'Cuto' Guadalupe en la reciente edición de 'Enfocados', programa que es dirigido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Entre los diversos temas que se discutieron en el panel, el exfutbolista de Universitario fue consultado por la actualidad de la selección peruana y se mostró en contra de los futbolistas que en algún momento se negaron a vestir la Bicolor.

La 'Foquita' le preguntó al exfutbolista de la Fiorentina sobre qué piensa de lo que está pasando la Blanquirroja en la actualidad y respondió que después de la histórica clasificación al Mundial de Rusia 2018 todo cambió.

¿Qué dijo el 'Loco' Vargas sobre la actualidad de la selección peruana?

Vargas precisó que, en sus tiempos, a pesar de que la selección peruana no pasaba un buen momento, nunca puso pretextos para aceptar una convocatoria. En episodios recientes, hubo casos como el de Álex Valera o Renato Tapia, por lo que sus declaraciones podrían hacer referencia a ellos.

"Yo creo que sí se fueron arriba después del Mundial, ya pisaban huevos. Lo creo porque se ve en las declaraciones, uno no quería venir a jugar, el otro pedía seguro. Cuando las vacas estaban mal veníamos a jugar. Tú (en referencia a Farfán) no ponías pretextos, yo no ponía pretextos, pero ahora creo que se le ha cambiado el chip a algunos, no a todos", dijo.

En ese momento, Jefferson Farfán contestó que él no lo veía de esa forma, lo que generó una rápida respuesta de su excompañero de equipo. "Es que tú has sido parte de ese proceso con esos chiquillos. Yo pienso que están agrandados", agregó.

¿Cuándo volverá a jugar la selección peruana?

El siguiente encuentro de Perú por las Eliminatorias 2026 será ante la selección uruguaya en septiembre. La Bicolor se encuentra en la penúltima posición con 12 puntos.