Néstor Gorosito protagonizó un peculiar episodio en redes sociales durante el triunfo de Universitario de Deportes sobre Atlético Grau por el Torneo Apertura de la Liga 1. Muchos aficionados se vieron sorprendidos con una publicación que apareció en la cuenta del entrenador de Alianza Lima luego de que Alex Valera anotara el primer tanto en el Mansiche de Trujillo.

"Jajajajajaja... Es un chiste", fueron las palabras que utilizó el experimentado estratega y se hicieron viral. Los usuarios no dudaron en reaccionar; incluso, muchos dudaron de que esta fuera su cuenta oficial.

Gorosito ironiza con su sorpresivo tuit en pleno partido de Universitario

Durante una entrevista con el programa 'Al Ángulo', el periodista Giancarlo Granda le consultó al técnico de Alianza Lima si él maneja sus redes sociales; además, para saber cuál fue el motivo de ese tuit.

"Me contaron un chiste justo ayer. En ese momento... Lo que son las casualidades. Me contaron un chiste y me causó gracia", contestó en medio de la risa de los panelistas.

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre Universitario y la pelea por el Apertura?

Por otra parte, Néstor Gorosito habló sobre los partidos que le restan a los blanquiazules y la lucha que mantienen con Universitario por adjudicarse el Torneo Apertura. El estratega de 61 años lamentó los puntos que perdieron; sin embargo, señaló que tiene muchas ansias de superar a su clásico rival.

"(...) Hubo un momento que fuimos irregulares, en el cual el rendimiento no fue tan bueno. Debido a eso perdimos puntos que normalmente no debimos haber perdido, pero es fútbol y puede llegar a pasar. Muchas ansias e ilusiones, a ver si podemos alcanzar a la 'U' y pasarlo. Sabemos que no es fácil, la 'U' fue el equipo más regular del torneo y debido a eso tiene esa ventaja sobre nosotros", indicó.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1

Con su victoria contra Atlético Grau, Universitario se mantiene en lo más alto del torneo y logró ampliar la ventaja sobre Alianza Lima y Melgar.