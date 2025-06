Claudio Vivas expresó unas polémicas declaraciones sobre Manuel Barreto, nuevo director de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol. El experimentado entrenador coincidió con el exdirector deportivo de Universitario durante su paso por Sporting Cristal; sin embargo, no guarda un grato recuerdo de esta etapa.

El extécnico de la selección de Costa Rica y la popular 'Muñeca' coincidieron en la institución rimense. En aquel momento, luego de ser destituido, el técnico sorprendió al mencionar que el DT de la reserva (Barreto) estuvo esperando la ocasión para asumir el primer equipo y la calificó de poco ético.

Claudio Vivas y sus 'dardos' a Manuel Barreto

Si bien Vivas evitó hablar del exdirector deportivo de la 'U', recordó el episodio que le tocó afrontar con Manuel Barreto en Sporting Cristal. El argentino solo se refirió sobre el trabajo que debe tener en cuenta un director de menores.

"No tengo un gran recuerdo porque cuando yo estaba trabajando pasó lo que ustedes saben y no me interesa hablar del tema. Tengo claro que para una función de esta naturaleza hay que dedicarle mucho tiempo, estar 24/7, tener una apertura muy grande con todos los clubes y no ser una persona solo de escritorio. Hay que estar en cancha, ir a ver partidos, analizar jugadores, hay que estar presentes, preparados, saber designar los entrenadores y no designarlos por amistad", manifestó en diálogo con Radio Ovación.

Al ser consultado sobre la posibilidad de trabajar en la Federación Peruana de Fútbol junto a Barreto, el estratega de 56 años descartó esta opción y enfatizó en el tema de los principios.

"No somos compatibles, qué haríamos los dos, uno para poder trabajar con otra persona hay que ser compatible. Yo trabajo con gente que tenga un pensamiento acorde y que son leales a mis principios. Yo no guardo rencor, pero no me olvido de las cosas, que es diferente", concluyó.