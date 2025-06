Los hinchas argentino todavía no olvidan la histórica eliminación de Alianza Lima en la tanda de penales de la Copa Libertadores 2025. Esa imborrable noche, en 'La Bombonera', el equipo subcampeón de la Liga 1 mostró su mejor versión con un juego muy ordenado en defensa y un ataque letal liderado por el 'Pirata' Barcos. De este modo, tras aguantar varios minutos terminaron forzando los penales. Justamente, Alan Velasco pudo darle la victoria a Boca Juniors, pero el destino ya estaba escrito e incluso Cavani falló insólitas ocasiones de gol.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Sin embargo, el volante de Boca quiere pasar la oscura página de la Copa Libertadores para enfocarse en el Mundial de Clubes 2025. El futbolista quiere redimirse en el novedoso torneo que arranca mañana a las 7:00 pm con el partido inaugural entre Inter Miami y Al-Ahly.

¿Qué dijo la figura de Boca Juniors sobre el penal fallado ante Alianza Lima por Copa Libertadores?

El mundo Boca no olvida la atajada de Guillermo Vizcarra ante Alan Velasco en el quinto penal por la fase preliminar de la Copa Libertadores 2025. El centrocampista recordó la pesadilla antes de debutar con Boca Juniors en la Copa Libertadores. "El de Alianza Lima es un penal que me tocó errar. También tuve la personalidad de patearlo. Soy consciente de que eso pasó y no estoy para nada arrepentido. Lo sentí así. Uno erra y puede pasar, le pasó a los mejores”, enfatizó en Radio Continental AM 590.

Asimismo, reconoció que le afectó un poco al inicio, pero después se repuso. "Boca es demasiado grande y llega todo, cuando a uno le va bien y mal. Me afectó un poco las primeras semanas pero después me supe poner fuerte y hoy me siento tranquilo y con muchas ganas de poder revertir la situación”, confirmó el joven futbolista de 22 años de edad.

PUEDES VER: Luis Advíncula se sumó a Boca Juniors para el Mundial de Clubes pero es duda a 4 días del debut



Calendario de Boca Juniors en el Mundial de Clubes

Este es el fixture de Boca Juniors en el grupo C del Mundial de Clubes 2025.

Fecha 1

Boca Juniors vs Benfica

Fecha: lunes 16 de junio

Hora: 5.00 p. m. (Perú), 7.00 p. m. (Argentina)

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami)

Fecha 2

Bayern Múnich vs Boca Juniors

Fecha: viernes 20 de junio

Hora: 8.00 p. m. (Perú), 10.00 p. m. (Argentina)

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami)

Fecha 3