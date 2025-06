¿La próxima víctima? Anuncian posible rival para Canelo Álvarez luego de pelea contra Terence Crawford

Saúl 'Canelo' Álvarez se prepara para remecer nuevamente el mundo del boxeo cuando defienda nuevamente sus 4 títulos mundiales del peso supermediano este 13 de septiembre ante Terence Crawford en Las Vegas, en la que promete ser la pelea del año. No obstante, el pugilista y Riyadh Season, organizadora de su siguiente combate, ya tendrían definido al rival que enfrentaría después.

La advertencia de Turki Alalshikh, magnate saudí con el que Canelo firmó contrato para sus siguientes peleas, fue que ya no pueden permitirse más eventos "al estilo de Tom y Jerry", en referencia a las continuas huidas y zafadas vistas en el criticado combate contra William Scull. Por ello, la meta es buscar a un rival curtido y especialista en brindar espectáculo sobre el ring.

¿Quién será el próximo rival de Canelo Álvarez?

Tras la pelea contra Terence Crawford, el plan es que 'Canelo' Álvarez mida fuerzas contra Chris Eubank Jr. a inicios de 2026, según reporta el medio digital Boxing Only Full Fights. Para que dicho combate se dé, 'Next Gen' tendría que derrotar de nuevo a Conor Benn en la revancha entre ambos, que se daría en septiembre, y el tapatío debería vencer a Crawford en su velada en Las Vegas, señala el informe.

Esta versión fue confirmada por Elliott Amoakoh, mánager de Chris Eubank Jr., en entrevista con TalkSport: "Esperemos que Canelo pase a Terence Crawford, nosotros pasamos a Conor Benn y luego lo harán a continuación. Así que esas son las negociaciones que se están llevando a cabo en este momento. Turki nos lo prometió. Si Chris pasa por eso, Eubank Jr-Canelo, aquí vamos", manifestó.

El propio Alalshikh ya había adelantado sus planes para dicho enfrentamiento a Sky Sports antes del primer duelo entre Eubank vs Benn, que se dio en abril: "(Trabajamos para) que sea quien sea el ganador, se enfrente a Canelo. Si Eubank gana, tendrá la oportunidad de enfrentarse a Canelo a principios de 2026".

¿Cuándo será la pelea de Canelo Álvarez vs Crawford?

Por lo pronto, sabemos que la pelea de 'Canelo' Álvarez vs Terence Crawford por la unificación del peso supermediano será el sábado 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada (Estados Unidos), con transmisión de Netflix para todo el mundo y cuya sede, hasta ahora, sería el Allegiant Stadium de 65.000 espectadores. Asimismo, hace poco se supo que el combate podría darse en horario diurno, en lugar del usual primetime.

La decisión, que aparentemente se tomó para no chocar con la Noche UFC, no fue del agrado del promotor Óscar de la Hoya. "Canelo va a pelear en el día en Netflix solo para acomodar la cartelera de UFC más tarde ese día en otro canal. ¿Eso significa que esta pelea no importa? ¿No les importa un carajo los fans o el rating?", declaró el 'Golden Boy' al programa Thursday Calp-Back.