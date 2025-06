Excampeón mundial predice cómo terminará la pelea entre Canelo Álvarez vs Crawford: "No puedes ganarle"

Canelo Álvarez pondrá en juego el título indiscutido de peso supermediano frente al estadounidense Terence Crawford el próximo 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada, una de las peleas más esperadas del 2025, en la que el tapatío tratará de hacer respetar su trayectoria y honor.

Sin embargo, recientemente, el excampeón mexicano Julio César Chávez, en diálogo con un medio de comunicación, dio a conocer su postura sobre cómo terminaría este combate entre ambos boxeadores. En ese sentido, Chávez fue sincero al expresar quién es su favorito para ganar esta contienda en el Allegiant Stadium.

¿Qué dijo Julio César Chávez sobre el combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford?

Julio César Chávez no se escatimó en elogiar a Terence Crawford, reconociendo su calidad como boxeador, pero el excampeón mundial fue claro en indicando que el reto de subir tres divisiones de peso puede ser una barrera insalvable para el americano. "Crawford es un gran peleador, lo he visto pelear y es un peleadorazo, pero su peso... no puedes ganarle a un peleador subiendo tres divisiones. Por muy bueno que seas es imposible", precisó.

Pese a la admiración que siente por las facultades de Crawford, Chávez justificaba que la diferencia de peso y la calidad del propio Canelo son recursos que sin duda, de acuerdo con su opinión, harán que el mexicano gane primer de la forma que se espera. "Le va a dar la pelea, pero no veo por donde le gane, con todo respeto, es mucho peso", sentenciòn el expugil.

El millonario monto que recibiría Canelo de vencer a Crawford

Canelo Álvarez, considerado uno de los mejores boxeadores de la actualidad, ha logrado contratos millonarios a lo largo de su carrera. En esta ocasión, el mexicano recibirá una cantidad que podría alcanzar los 150 millones de dólares por su participación en la pelea contra Terence Crawford. Aunque esta cifra aún no ha sido confirmada oficialmente, diversas fuentes indican que se basa en filtraciones relacionadas con la bolsa total de 200 millones de dólares que se distribuirán entre los involucrados en el evento.

Canelo ha sido una máquina de generar ingresos, no solo por sus victorias, sino por su impresionante habilidad para atraer a grandes audiencias, lo que lo convierte en un imán de ventas de pago por evento (PPV) y patrocinios. Este premio económico se suma a una lista de ingresos provenientes de contratos con marcas internacionales y otros acuerdos publicitarios que lo han consolidado como una de las figuras más lucrativas del deporte.