Están advertidos. Canelo Álvarez y Terence Crawford chocarán guantes para disputarse el título indiscutido de peso supermediano el próximo 13 de septiembre en Las Vegas. Al respecto, el magnate organizador de espectáculos deportivos en Arabia Saudita, Turki Al-Sheikh, fue enfático al requerir que el combate entre el tapatío y el estadounidense deberá tener acción, y no ser una pelea de boxeo "al estilo de Tom y Jerry", donde "un boxeador corre por el ring".

Esta pelea será una de las más esperadas del 2025 y, por tal motivo, los amantes del boxeo también ansían ver un combate reñido, con momentos intensos y, por qué no, con un potente nocaut por parte del boxeador mexicano, como anteriormente tenía acostumbrados a sus fanáticos.

¿Qué es lo que dijo Turki Al-Sheikh sobre la pelea entre Canelo y Crawford?

A través de sus redes sociales, el presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, Turki Al-Sheikh, alzó su voz de protesta y pidió que, a partir de ahora, las peleas de box deberán tener acción y entrega en cada round por parte de los deportistas.

La molestia de Al-Sheikh se da luego de que algunos encuentros hayan sido criticados por el bajo nivel de pelea que mostraron los boxeadores. Por ejemplo, como se recuerda, los combates entre Canelo vs Scull y Haney contra Ramírez fueron blanco de cuestionamientos porque faltaron emociones en aquella disputa.

Por esa razón, Turki Al-Sheikh no dudó en advertir lo siguiente: "A partir de ahora no quiero ver más combates de boxeo al estilo Tom y Jerry, donde un boxeador corre por el ring y el otro lo persigue. Ya no podemos apoyar este tipo de combates con Riyadh Season y The Ring. ¡Queremos apoyar a los boxeadores que lo dejan todo en el ring y luchan con corazón y orgullo!", indicó en su cuenta de X.

El millonario monto que recibiría Canelo de vencer a Crawford

Canelo Álvarez, considerado uno de los mejores boxeadores de la actualidad, ha logrado contratos millonarios a lo largo de su carrera. En esta ocasión, el mexicano recibirá una cantidad que podría alcanzar los 150 millones de dólares por su participación en la pelea contra Terence Crawford.

Aunque esta cifra aún no ha sido confirmada oficialmente, diversas fuentes indican que se basa en filtraciones relacionadas con la bolsa total de 200 millones de dólares que se distribuirán entre los involucrados en el evento.

Canelo ha sido una máquina de generar ingresos, no solo por sus victorias, sino por su impresionante habilidad para atraer a grandes audiencias, lo que lo convierte en un imán de ventas de pago por evento (PPV) y patrocinios.