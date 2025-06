Luis Díaz revela qué le dijo Scaloni al zamaquearlo tras el gol de Argentina: "Me vio muy enojado"

Las selecciones de Argentina y Colombia nos regalaron un partidazo por la fecha 16 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La gran figura del partido fue el veloz extremo Luis Díaz, quien se lució con un golazo en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Más allá del gran nivel que mostraron, muchos se vieron sorprendidos con un episodio que protagonizaron el entrenador Lionel Scaloni con el delantero del Liverpool de Inglaterra.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Luego del tanto de Thiago Almada, el cual significó el 1-1 final, el estratega de Argentina buscó al atacante cafetero y, para sorpresa de muchos aficionados, lo zamaqueó en pleno campo de juego.

Lionel Scaloni zamaqueó a Luis Díaz en pleno Argentina vs Colombia

En las imágenes se aprecia como si Scaloni le recriminara algo a 'Luchito' Díaz. Incluso, se aprecia que lo llega a tomar del brazo de una manera brusca. Al finalizar el compromiso, el propio delantero de 28 años reveló lo que le dijo el técnico rival e indicó que este fue muy respetuoso al momento de encararlo.

“El Profe Scaloni me vio muy enojado por la jugada del gol, en la que había un compañero tirado y el árbitro no pitó, le decía que no era justo, habíamos hecho un gran partido y él me dijo que el jugador de nosotros también tuvo un poco de culpa porque no podía tirarse en ese momento del partido. Fue muy respetuoso y nos dijo que hicimos un gran partido y que siguiéramos así", mencionó en diálogo con los medios de comunicación.

Por su parte, Scaloni brindó sus descargos sobre lo acontecido. "No le dije nada raro, fue una charla normal. La verdad que lo admiro como jugador y le dije cosas que pensaba en ese momento, pero nada extraño", remarcó.

Tabla de posiciones Eliminatorias 2026

Mira cómo quedó la tabla de las clasificatorias sudamericanas con el empate entre Argentina y Colombia. La Albiceleste ya se encuentra clasificada al Mundial 2026, mientras que los dirigidos por Néstor Lorenzo definirán su futuro en las últimas 2 jornadas.