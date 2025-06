Colombia no pudo vencer a Perú y empató sin goles en Barranquilla por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El equipo que dirige Néstor Lorenzo registró de esta forma su quinto partido sin conocer de victorias (3 derrotas consecutivas y 2 empates) y se mantiene en la sexta posición en la tabla. En conferencia de prensa, el técnico argentino reconoció que su equipo no hizo un buen partido y resaltó el ingreso de César Inga y Oliver Sonne en el segundo tiempo.

Lorenzo señaló las dos cosas que le faltó a Colombia para ganar el encuentro: intensidad y precisión. Asimismo, precisó que la defensa de la selección peruana estuvo sólida.

Néstor Lorenzo se refirió al empate de Perú contra Colombia

"No pudimos imponer la supremacía del juego en el resultado. Nos faltaron dos cosas fundamentales para ganar el partido, como intensidad en los últimos metros y precisión. Perú se defendió muy bien y nos complicó en ese sentido. En líneas generales no fue un buen partido, no supimos terminar en gol las jugadas que iniciamos y le dimos tiempo a Perú para que se reacomode y se cierre, declaró en rueda de prensa.

Luego, destacó la estrategia de Óscar Ibáñez en incorporar a César Inga y Oliver Sonne en el mediocampo, formando un doble lateral por las bandas junto a Marcos López y Luis Advíncula.

"Nos faltó precisión e intensidad, mover más rápido la pelota y encontrar el último pase. Le dimos tiempo a Perú que se acomode y nos espere con dos líneas de cuatro. En el segundo tiempo terminó con dos laterales por banda, los dos muchachos que entraron son laterales naturales en sus equipos. Eso muestra una intención y el problema fue nuestro. Lo teníamos que haber sabido resolver, pero no pudimos", agregó.

Próximo partido de Colombia tras empate ante Perú

El siguiente encuentro de los Cafeteros será ante Argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires. El partido está programado para el martes 10 de junio desde las 7.00 p. m. (hora peruana y colombiana) y 9.00 p. m. (hora argentina).