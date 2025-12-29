De estar condenado a ir decayendo lentamente por sus problemas financieros a ilusionar con regresar a lo más alto de la liga colombiana. Así se podría describir lo que ha estado haciendo Deportivo Cali, que viene armando un megaproyecto con incorporaciones como la de Pedro Gallese, entre otras grandes figuras del fútbol sudamericano.

Como se recuerda, 'Los Azucareros' iban de mal en peor en la Primera A, pues en la temporada 2025 solo pudieron conseguir cinco victorias, siendo uno de los peores registros para un club tan emblemático como los de Cali, terminando el año en el puesto 14, con una racha de derrotas para el olvido.

Pedro Gallese y el megaproyecto de Deportivo Cali

Recientemente, se conoció el fichaje del portero de la selección peruana; no obstante, este no es el único nombre que resuena entre los hinchas sudamericanos, pues también jugadores como Bebelo Reynoso, Fernando Álvarez y Juan Ignacio Dinenno se incorporarán muy pronto al conjunto colombiano. Con estos nombres se espera que los de Cali puedan realizar una mejor campaña que la anterior.

Deportivo Cali anuncia a Pedro Gallese

Tras anunciar semanas atrás la existencia de un preacuerdo con Pedro Gallese, Deportivo Cali oficializó su llegada con la publicación del video de presentación del ‘Pulpo’ por todo el 2026. De esta manera, el arquero de la Bicolor continuará con sus vacaciones antes de sumarse al primer equipo en la pretemporada.

Mediante sus redes sociales, el club colombiano confirmó con entusiasmo la incorporación del experimentado guardameta peruano por una temporada. La responsabilidad recaerá en el compatriota, quien deberá rendir al máximo en cada entrenamiento para convertirse en el ‘1’ que espera la afición. "Su objetivo es claro: enaltecer nuestra grandeza ganándolo todo con estos colores. ¡Bienvenido a tu nueva casa!", escribió Deportivo Cali en sus redes sociales.