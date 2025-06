Para los hinchas más fieles de la selección peruana, la fe es lo último que se pierde. Mientras el equipo dirigido por Óscar Ibáñez tenga la más mínima chance de seguir en la pelea por alcanzar el repechaje al Mundial 2026, los incondicionales de la Bicolor seguirán alentando y atentos a cada jugada, ya sea desde el estadio, o desde sus casas, a través de las pantallas de América TV, ATV y Movistar Deportes, canales que transmitirán el próximo cotejo ante Ecuador.

El empate contra Colombia en la jornada anterior de estas eliminatorias prácticamente no modificó la situación de la Blanquirroja, la cual es crítica a falta de solo 3 fechas más para el final de este proceso. La Bicolor, penúltima en la tabla de posiciones, no solo está obligada a ganarle a la Tri, sino que además debe esperar que Venezuela no saque 3 puntos de su visita a Uruguay.

¿En qué canal ver Perú ante Ecuador?

En territorio peruano, los hinchas tendrán más de una opción para seguir el juego de Perú ante Ecuador. Por señal abierta, podrán verlo a través de América TV (canal 4) y ATV (canal 9). En cable, la transmisión irá vía Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD de Movistar TV).

¿Cómo ver Perú ante Ecuador por internet?

Si quieres seguir el Perú ante Ecuador en línea, ingresa al aplicativo Movistar TV App gratis si eres cliente de este cableoperador. En América TV GO encontrarás la cobertura alterna del encuentro, mientras que por el canal de YouTube de ATV Deportes podrás seguir la narración minuto a minuto sin imágenes.

¿Qué canales transmiten Perú ante Ecuador en el extranjero?

Esta es la guía de canales que televisarán el Perú ante Ecuador para algunos países de Sudamérica.

Argentina: DSports

Bolivia: Tigo Sports 2

Chile: Disney Plus Premium, Chilevisión (diferido)

Paraguay: HEi (diferido)

Uruguay: DSports, AUF TV, Antel TV.

¿Dónde ver Perú ante Ecuador desde Estados Unidos?

Para el público hispanohablante en los Estados Unidos, la transmisión del Perú ante Ecuador estará disponible a través del servicio de streaming Fanatiz PPV. En esta plataforma de paga, los usuarios podrán ver todos los partidos de las eliminatorias sudamericanas.